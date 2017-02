Defensa de Jessy Quintero buscará protección ante amenazas, tras su absolución

El abogado Albeiro Yepes, defensor de Jessy Quintero, señaló que buscarán la protección de las autoridades, ante las reiteradas amenazas contra ella en redes sociales, luego de su absolución.

“En verdad la situación de seguridad de estas niñas es aterrador. El nivel de agresión a través de las redes, y el propio padre de Luis Andrés Colmenares le dijo a un medio que se lamentaba de no haber seguido los criterios de su cultura, y de no haber tomado decisiones inmediatas, esto no es más que una amenaza”, señaló el jurista.

Ayer, Luis Alfonso Colmenares, padre del fallecido estudiante Luis Andrés Colmenares, dijo que llegarán hasta las últimas instancias para que el crimen del joven universitario no quede en la impunidad. Sin embargo, también señaló que si hubiera seguido sus principios, el conflicto por la muerte de su hijo se habría solucionado al día siguiente.

“Vamos a tomar las medidas jurídicas necesarias, que de eso no quede ninguna duda, porque estamos llevando este caso de una forma civilizada, en medio de nuestro dolor así vamos a proceder, pese a estar contra mis principios, porque esto en Villa Nueva (La Guajira), se hubiera resuelto al otro día, pero yo he querido que esto se resuelva de manera civilizada”, señaló el padre de la víctima.

El abogado Yepes rechazó esa declaración y calificó los insultos que ha recibido su clienta en redes sociales como una “locura”.

“Vamos a buscar protección de las autoridades, porque esto es una locura y un linchamiento público, deberíamos tener la cultura de respetar a la administración de justicia”, señaló.

La Fiscalía General de la Nación anunció formalmente que apelará el fallo del Juzgado 11 de Conocimiento de Bogotá, en el que absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero, por su presunta participación en la muerte de Luis Andrés Colmenares.

El recurso judicial será instaurado, luego de que la jueza Paula Astrid Jiménez dé a conocer la totalidad de su decisión, de la cual aún no revela los motivos que la llevaron a tomar dicha determinación.

Mañana (miércoles) la jueza continuará con la audiencia en la que se hace lectura del fallo por la muerte de Colmenares. Hasta el momento, la funcionaria judicial solo ha enunciado los testigos que fueron escuchados en el juicio, por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de octubre de 2010, en el caño El Virrey de Bogotá, sin explicar las razones del fallo.