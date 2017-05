Duro reclamo de los gobernadores al Gobierno por ajuste de regalías

Los gobernadores del país prendieron las alarmas ante la modificación que adelantaría el Gobierno Nacional al esquema de las regalías, con lo cual se afectarían los prepuestos de los departamentos para financiar programas sociales y de infraestructura.

El director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano Becerra, señaló que “los gobernadores no están de acuerdo en que el Gobierno siga centralizando las decisiones presupuestales, porque los departamentos hoy tienen diversos problemas en educación, salud, en el tema carcelario, atención de la niñez, atención a adultos mayores y en otros sectores, donde la responsabilidad ha recaído en las gobernaciones, sin que el Gobierno haya aumentado los recursos para solucionar estos temas”.

Los reclamos en concreto de los mandatarios es a la reforma constitucional que ya fue aprobada, en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara, en donde se destina 1,3 billones de pesos para la construcción de carreteras en las zonas que han sido afectadas por la violencia.

En la reforma, se dispone de la creación de una OCAD nacional de paz, pero el mismo en criterio de Olano le recorta recursos por 1,5 billones de pesos que serían desviados del OCAD de Ciencia y Tecnología a la construcción de vías terciarias y secundarias, sin la injerencia directa de los departamentos.

“Nosotros no estamos de acuerdo en construir mayor burocracia a nivel nacional y en la distribución que se está haciendo de esos recursos. Si vamos a cambiar la destinación de unos recursos que ya están designados para los Departamentos en Ciencia y Tecnología en un tema como la red terciaria, pues las Gobernaciones deben tener injerencia total en la definición de donde se van a invertir esos recursos”, sostuvo.

En el mismo sentido se declaró el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, quien sostuvo que “desde las regiones hay unas necesidades enormes y de nada sirve modernizar vías de cuarta generación, si no tenemos por donde sacar los productos a través de una eficiente red terciaria y secundaria; lo que no estamos de acuerdo es que los recursos que ya son de las regiones, pretendan quitarse y meterlos a un OCAD Paz que no tienen ninguna justificación”.

Tavera incluso le pidió al Congreso que sea allí en donde se frene ese proyecto: “Señores congresistas les hemos dicho que es el momento de devolverle la confianza al elector y también es un mensaje de los parlamentarios de que no traicionen la confianza del electorado en sus regiones.

Los representantes a la Cámara son elegidos para defender los intereses de cada una de las comunidades tanto municipios como departamentos y los senadores tienen una responsabilidad enorme con las regiones y no creo que hoy los congresistas vayan a traicionar la confianza del electorado primario”.

El gobernador de Santander y presidente de la FND manifestó que el Gobierno Nacional en el propósito de cumplir los Acuerdos de Paz debe adoptar todas las medidas tributarias y financieras que sean necesarias para cumplir, sin desmejorar las expectativas y el desarrollo de las regiones.

Los gobernadores del país al término de la una cumbre extraordinaria de mandatarios departamentales, realizada en la fecha en la ciudad de Bogotá, ante la opinión pública.

DECLARAMOS:

1. Reiteramos nuestra profunda preocupación expresada hace dos meses en la cumbre de Coveñas, por el carácter centralista del modelo de implementación del posconflicto y la limitada participación de las autoridades regionales y locales en la definición de las políticas, normas y medidas necesarias para hacer realidad la construcción de una paz territorial.

2. En este sentido, estamos en desacuerdo con la centralización de recursos de regalías para el posconflicto, en un innecesario OCAD Nacional. Por tanto reclamamos la modificación del acto legislativo que con tal fin cursa en el Congreso de la República.

3. Rechazamos igualmente la posición del Ministerio Hacienda, que en la misma dirección, determina ahora que sea la Unidad de Gestión del Riesgo quien defina la priorización de los proyectos a financiarse con los recursos de regalías con los que cuentan los departamentos para enfrentar las emergencias derivadas de fenómenos naturales en sus territorios.

4. Esta situación es una expresión más de una política estatal que centraliza el poder y los recursos, al tiempo que traslada competencias y obligaciones a las entidades territoriales, sin garantizar las fuentes de financiación para su cumplimiento, tal el caso del programa de alimentación escolar, la jornada única, los servicios no POS, la atención a la niñez y las víctimas del conflicto, la gestión de riesgos y el sistema carcelario y del menor infractor, entre otros.

LA DECLARACIÓN

Bogotá, 11 de mayo de 2017

DIDIER TAVERA AMADO PLINIO OLANO BECERRA

Presidente F.N.D Director Ejecutivo F.N.D

CESAR ANTONIO LUGO MORALES (E)

Gobernador de Amazonas

RICARDO ALVARADO BESTENE

Gobernador de Arauca

CECILIA ARANGO ROJAS

Delegada – Secretaria de Planeación

Gobernación del Atlántico

CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ

Gobernador de Boyacá

RICARDO GÓMEZ GIRALDO (E)

Gobernador de Caldas

ÁLVARO PACHECO ÁLVAREZ

Gobernador de Caquetá

DORIS BERNAL

Delegada – Secretaria Privada

Gobernación de Casanare

OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO

Gobernador de Cauca

FRANCISCO FERNANDO OVALLE ANGARITA

Gobernador de Cesar

JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA

Gobernador de Chocó

EDWIN JOSÉ BESAILE FAYAD

Gobernador de Córdoba

JORGE EMILIO REY ÁNGEL

Gobernador de Cundinamarca

JAVIER ELIECER ZAPATA PARRADO

Gobernador de Guainía

NEBIO DE JESÚS ECHEVERRY CADAVID

Gobernador de Guaviare

CARLOS JULIO GONZÁLEZ VILLA

Goberador de Huila

JUAN LORETO GÓMEZ

Delegado- Director de Planeación

Gobernación de la Guajira

ELVIA MEJÍA

Delegada

Gobernación del Magdalena

MARIA CONSUELO RODRIGUEZ

Delegada- Secretaria de Hacienda

Gobernación del Meta

CAMILO ROMERO

Gobernador de Nariño

JULIA CESAR SILVA

Delegado

Gobernación de Norte de Santander

CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA

Gobernador de Quindío

SIGIFREDO SALAZAR OSORIO

Gobernador de Risaralda

EDGAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROMERO

Gobernador de Sucre

OSCAR BARRETO QUIROGA

Gobernador del Tolima

DILIAN FRANCISCA TORO

Gobernadora del Valle del Cauca

RONALD HOUSNI JALLER

Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa catalina

JESÚS MARÍA VÁSQUEZ

Gobernador de Vaupés

LUIS CARLOS ÁLVAREZ MORALES

Gobernador de Vichada