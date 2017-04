El bochornoso enfrentamiento en sesión del Congreso de las víctimas

La sesión del Congreso en pleno que se citó este domingo con ánimo de conmemorar el día de las víctimas, terminó convirtiéndose en una discusión sobre una réplica y con el reclamo de las víctimas de no ser escuchadas por el Centro Democrático.

“¿No va a escuchar a las víctimas?”, le preguntó Iván David Márquez, un joven abogado, al senador Álvaro Uribe cuando decidió –por consejo de sus congresistas, en especial de la representante Margarita Restrepo que afirmaba: “nosotros somos las víctimas”-, no volver a ingresar a la plenaria.

“Las víctimas hay que escucharlas en un contexto democrático, no en este contexto”, le respondía Uribe. Él afirmó que se iría a la Plaza de Bolívar, y mientras salía, en su defensa apareció la representante María Fernanda Cabal para responderle al joven que insistía que las víctimas no tenían la culpa de que el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, les hubiera negado la réplica.

“El presidente Uribe es víctima, le mataron su papá las FARC. En este país no hay democracia, no le mientan más al país. ¡Quiero escuchar una víctima que es Uribe!, ¿por qué no lo puedo escuchar?”, decía Cabal. El joven según el uribismo hace parte de la unidad de trabajo de la representante Angélica Lozano.

“Usted nos tiene que respetar y al señor Uribe nos tiene que respetar a nosotros. Nosotros también somos víctimas y pedimos el turno, el señor Uribe no es Dios, él puede esperar. ¡Hoy es nuestro día y el Centro Democrático tendrá que respetar a las víctimas de este conflicto! No puede ser que un congresista venga y desbarate la audiencia que era en memoria de las víctimas”, decía Alejandra Gaviria Serna, representante de las víctimas de crímenes de Estado quien también reprochó a los periodistas por entrevistar a Uribe cuando los había irrespetado.

Antes de este encuentro, el senador Uribe afirmaba que la negación de la réplica le recordaba Venezuela: “Lo que acaba de pasar en este Congreso, donde los gritos de dos o tres se imponen sobre las reglas democráticas va acreditando que el país avanza hacia la creación de otra víctima: la restricción de la democracia. El futuro democrático de la patria está en riesgo. En este día de las víctimas tenemos que llamar la atención para que nuestra democracia no sea una nueva víctima de estos abusos de Santos, la corrupción y el terrorismo”.

Luego, la bancada del Centro Democrático habló fuera del Congreso. El expresidente afirmó: “Me negaron el derecho a la réplica allá adentro y nos insultaron, entonces nos tocó hablar afuera", y aunque algunas personas lo aplaudieron y los apoyaros, algunas otras les terminaron gritando: “asesinos”.

La colectividad aseguró además que Márquez, el joven qque increpó al senador, es miembro de una de las Unidades de Trabajo Legislativo de uno de los congresistas opositores al uribismo y terminaron emitiendo un comunicado.

"La Bancada recuerda que la sesión del día de hoy, para conmemorar el día de las víctimas, se rige por el reglamento del Congreso, Ley 5 de 1992, donde está consagrado el derecho a réplica, ley que por ser orgánica prima sobre las leyes ordinarias", aseguraron.

LA RÉPLICA

Todo empezó cuando abrieron los micrófonos a las víctimas, y la primera en hablar, Gloria Gaitán, hizo duros reclamos a los congresistas, en especial a la representante Clara Rojas, al senador Juan Manuel Galán y a Álvaro Uribe Vélez.

Su reclamo a los dos primeros, y de paso al senador Roy Barreras, se dio por un proyecto de ley que ella quería que se adelantara para que se cumplieran las normas de resarcimiento para las víctimas. Sobre Barreras afirmó que tomó el proyecto, lo cambió y lo presentó a nombre de ella, pero que al final lo retiró.

“Pero la señora Clara Rojas, de una manera oportunista presentó un proyecto gemelo al de Roy Barreras dizque para rendirle homenajes a Jorge Eliércer Gaitán”, alegaba Gaitán afirmando que eso se hacía en complicidad con el senador Juan Manuel Galán.

Y después empezó a hablar del expresidente Álvaro Uribe: “cometió inequidades en su gobierno al liquidar el Centro Jorge Eliécer Gaitán, también liquidó el Instituto Luis Carlos Galán”, pero a este último le dio recursos, “mientras que a Colparticipar, me destituyó ilegalmente y para poder tener una disculpa me interpuso 44 demandas –claro que él dice que no fue él sino que fue a sus espaldas como todo lo que le pasó a él-, y yo quiero decirle señor Uribe una persona cuyos funcionarios actúan ilícitamente a las espaldas de él es un mal gobernante”.

Y agregó que en La Habana no la dejaron hablar y que, “Mucha gente hace las diferencias entre el Gobierno de Álvaro Uribe y el del presidente Santos y yo no he podido encontrar la diferencia. Por lo menos, en lo que a mí respecta”.

Por mencionarlo entonces el expresidente Uribe pidió la réplica, el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto se la aprobó pero empezaron gritos en la plenaria y la reacción de Pinto fue decir que se seguirían con las intervenciones de las víctimas registradas –que eran 43-, y luego de ellos hablarían los congresistas. Por eso, la bancada de Centro Democrático se retiró, Uribe habló a los medios y salieron del Congreso.

Lo único que dijo el expresidente respecto a lo dicho por Gaitán fue: “Yo cerré 460 entidades del Estado, porque gastaban y gastaban burocracia, y dije que la Universdad Nacional manejara la Fundación Gaitán”.

Mientras tanto, en el recinto se siguió con la sesión y María Violet Medina, representante de la Mesa Autónoma de Víctimas Indígenas quien afirmó: “¡Parecen unos niños pequeños levantándose de los asientos porque no les dan una réplica cuando han tenido toda una vida hablando por nosotros!”.