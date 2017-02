"Entiendo que Procuraduría quiera estar presente, pero no está en los acuerdos"

La semana pasada se escuchó la que podría ser la primera queja, o la primera diferencia entre el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el Jefe de Estado. Todo por cuenta del cuestionamiento de Carrillo respecto de la ausencia de esa entidad en el esquema en el proceso de la Justicia Especial para la Paz. Pues bien, este lunes se conoció la respuesta negativa del presidente Juan Manuel Santos, quien de una vez por todas señaló que el Ministerio Público continuará sin ser incluido.

“Yo entiendo que la Procuraduría quiera estar presente, es natural, pero no está dentro de los acuerdos. Acordamos que la Procuraduría no debe estar presente y no tiene que estar presente, no hay ninguna necesidad para que esté presente”, dijo Santos aunque advirtió que dicha entidad puede vigilar el comportamiento de todos los funcionarios públicos y ahí puede ejercer su control”.

Santos aprovechó para decir que eso mismo pasa con otras propuestas, pues es cierto que se pueden modificar temas marginales en acuerdo con la otra parte, pero no se puede modificar la “sustancia de lo acordado”.

“Es importante que recordemos que los acuerdos; son acuerdos, son la palabra empeñada, la palabra del jefe de Estado Colombiano y eso es lo que nos ha permitido ver esa maravilla de escenario, la guerrilla caminando hacia los centros a donde va a desarmarse. Esta semana espero poder presenciar el último de los guerrilleros entrando a una de las zonas veredales”, dijo.

Sobre la petición del Procurador, también se refirió el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien dijo que no veía problema a esa inclusión, pero con lo dicho por el presidente la idea quedó descartada.

“Todo lo que le he oído al Procurador no son críticas a la Justicia Especial de Paz, en general ha sido más bien la pregunta de por qué la Procuraduría no puede actuar en ese proceso o no aparece. Pregunta legítima que merece debate. Yo personalmente no tengo nada en contra de que la Procuraduría participe, pero hay que darle el debate correspondiente”, dijo horas antes de la intervención del mandatario.

La declaración del presidente Santos se dio en medio de la posesión del magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, donde recalcó la importancia de cuidar lo acordado en la jurisdicción que entrará al tercer debate en el Senado de la República.

“La Corte tiene ahora el compromiso de consolidar a través de sus fallos esta paz que hemos negociado y vigilar que todo lo que se apruebe esté dentro del marco de nuestra constitución y nuestras leyes”, dijo el presidente.