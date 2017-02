"Forma de actuar de Odebrecht es propia del cartel de Cali"

Es prundete en decir que no está en campaña, que sólo se dedica a lo que siempre ha hecho, opinar sobre temas de interés, pero lo cierto es que Alejandro Ordóñez, el procurador general de la Nación, ya está dando pasos para ser consolidando su postulación para la Presidencia de la República.

En la última semana, por ejemplo, se le oyó el condicionamiento que le puso al Partido Conservador para llegar a sus fila, que s evayan a la oposición de Juan Manuel Santos; pero también ha tomado la bandera de ‘meter’ en el escándalo de la posible financiación de Odebrecht al vicepresidente Germán Vargas Lleras, porque en su opinión también es directamente responsable.

Pero si bien le ‘pica’ desde hace tiempo llegar a la Presidencia de la República, tiene claro que si los sectores que promovieron el no en el plebiscito se unen para el 2018 la victoria está más cerca. Por eso no descarta que pueda haber una gran consulta.

De estos y más temas habló con Colprensa.

- En política el país está agitado por estos días, ¿se nos adelantó la campaña presidencial?

Las circunstancias que vive el país han puesto sobre la palestra temas que van a ser propios de la próxima campaña política, pero pienso que sería prematuro iniciar esas actividades propiamente dichas, pero lo cierto es que el ambiente se está calentando y la opinión pública está tomando atenta nota de lo que pase.

- ¿Pero usted ya está en esa autopista de la campaña presidencial?

Cada día trae su afán, yo lo que decidí cuando salí de la Procuraduría es permanecer en la vida pública, y lo importantes es tener claro cuáles son los temas más sensibles que se deben abordar. La decisión particular la tomaré en el momento más oportuno, lo que tengo claro es que seguiré actuando con el mismo talante sin avergorzarme de mis actuaciones como lo he hecho en muchos años de mi vida pública.

- ¿Por qué dice Usted que el vicepresidente Germán Vargas Lleras también es responsable en el tema de Odebrecht en la campaña del 2014?

Aquí tanto el presidente Santos como el vicepresidente Vargas tiene que asumir la responsabilidad política de lo que ha acontecido, una campaña presidencial tiene esa responsabilidad, son las cabezas de ella. No se pueden hacer los locos y es indudable que allí está pasando algo muy grave, dineros destinados para sobornar terminaron al parecer financiando la campaña del presidente Santos y el vicepresidente Vargas. De ser eso cierto y por los grados de desligitimidad de este gobierno les debería llevar a renunciar, es a la Fiscalía, el CNE y la Procuraduría deben llegar prontamente a la verdad.

- ¿Usted no cree que el fiscal general Martínez modificó su postura tras el anuncio de que esa plata llegó a financiar la campaña Santos-Vargas?

Yo confío en el fiscal Néstor Humberto Martínez, pienso que la distorsión es la presentación mediática que sectores del gobierno han pretendido hacer, lo que sí es claro que esa conducta fundamentalmente tiene consecuencias penales, que es lo más grave. Puede haber lavado de activos, pudo haber conciertos, falsedades y la Fiscalía debe investigar y acusar si existen las pruebas.

También hay temas de carácter disciplinario de los funcionarios no aforados, la Procuraduría debe intervenir y hay temas que por ser secundarios no son menos importantes como los administrativos relacionados con la violación de topes.

- ¿Comparte Usted el comentario que dice que Odebrecht es el nuevo proceso 8.000?

Yo le encuentro muchas similitudes, son dineros ilícitos que al parecer estuviero al servicio para elegir a una fórmula presidencial, el presidente Santos y el Vicepresidente Vargas Lleras, son dineros ilícitos de la corrupción que habrían terminado en una campaña electoral. El origen puede ser diferente porque en el 8.000 eran del narcotráfico, pero ambos son escenarios judiciales y tienen que definirse judicialmente. La forma de actuar tanto de Odebrecht como del narcotráfico es igual, financian campañas políticas, es una actuación propia del Cartel de Cali.

- Pero ese ‘elefante’, al parecer, también se le metió a la campaña de Óscar Iván Zuluaga…

Desde luego que sí, pero aquí hay dos escenerios. Uno que tiene que ver con un partido político y su candidato. Pero el otro escenario es donde está un funcionario público, el presidente de la República y el vicepresidente, que al parecer fueron elegidos con dinero para el soborno.

- ¿Es preocupante que la investigación esté ahora en manos de un ente que poca credibilidad tiene, el CNE?

El Consejo Nacional Electoral es el órgano que la institucional le tiene asignadas esas funciones, nuncha había tenido semejante chicharrón. Es la prueba de fuego, la ciudadanía estará muy vigilante para que sean prontos, veraces e independientes porque si aquí hay algo que golpea la credibilidad del establecimiento es la falta de independencia, para ponerla al servicios de interes particulares violando la ley. A ese régimen precisamente ha ingresado las FARC, estamos frente a un acuero de élites que tiene secuestrado lo público.

- ¿A qué se refiere cuando habla de esas élites?

Una élite oligarquica y corrupta a la que pertenecen Juan Manuel Santos y Germán Vargas, aliado ahora con una élite criminal que representan las FARC. Esas dos élites secuestran la autoridad, la ponen al servicio de intereses lícitos e ilícitos desconociendo el ordenamiento jurídico.

- ¿Cómo ve la implementación de los acuerdos de paz que se vienen haciendo en el Congreso?

Ahí hay dos temas que son gruesos, que se deben abocar en su momento y que desde luego este gobierno no lo va a hacer. Uno es la gran dósis de ilegtimidad que tiene el acuerdo de La Habana, porque fue desconocida la voluntad popular el 2 de octubre, lo segundo porque fue refrendado porquien no podía hacerlo. Hay una gran dósis de ilegitimidad que así le pretendar echar toneladas de tierra no por eso subsana que tendrá que abocarse.

Un aspecto más que tiene mucha trascendencia la no repetición de los actos contra la sociedad civil, la renuncia al narcotráfico, la entrega de las armas, la desmovilización, son temas que no ueden permitirse, la entrega de los niños que es una de las pruebas del incumplimiento de las FARC.

- ¿Por eso es que a Usted no le gusta la paz?

Es que a Ordóñez le gusta la justicia, porque la paz es fruto de la justicia. Quienes les gusta la oaz y la justicia no les gusta la paz, les gusta la impunidad y todas las advertencias que hicimos se han venido configurando y por eso debemos dar pasos hacia adelante para darle la armonía al pueblo Colombiano.

- ¿Cómo habría negociado usted ese proceso de paz?

No se trata de haber cedido, porque se hubiera podido llegar a un acuerdo con justicia, sin priviligiar a los victimarios, sin sacrificar a las víctimas, respetando los mínimos internaciones. Se podría haber acordado la reducción sutancias de las penas, se podían haber acordado muchas cosas, pero termina en un acuerdo en el que e sacrificio de las víctimas y privilegio de los victimarios, en últimas en un proceso en donde se legitimó políticamente a las FARC.

- ¿Qué opina de cómo se está reglamentando la justicia especial de paz?

La justicia especial para la paz es una justicia para la venganza, es un instrumento concertado con las FARC, para lograr extender y vincular a tantas personas a efectos que se diluya la responsabilidad de los criminales de guerra, de los delitos de lesa humanidad. Se trata de igualar al ciudadano con los criminales de las FARC.

- ¿Cómo piensa que será su competencia política con las FARC?

Desde leugo es un debate en donde se enfrentarán concepciones de de sociedad, de estado, de libertad, yo siempre mantendré la misma conducta, aunque no se en que escenario político estaré dentro de un año, pero sí estaré opinando de la misma forma que hago hace tantos años.

- ¿Y cómo enfrantará entonces a Uribe o su candidato que también serán su competencia?

Cada día trae su afán, lo importante son las causas antes que los hombres y hay una necesaria coincidencia con los sectores que estuvimos en el pasado plebiscito, todos estos sectores de diversas naturaleza deben coincidir a efectos de aforntar el debate político.

- ¿Entonces ve un solo candidato de los sectores del No en el plebiscito?

Es un deber patriótico, creo que se llegará, habrá diferentes formas, puede haber consulta popular, no se quienes van a intervenir, pero lo que se observa es que es una necesidad patriótica que coincidamos los diferentes sectores que estuvimos con el no.

- ¿Por qué condiciona su llegada al Partido Conservador a que se vayan a la oposición de Santos?

Yo le pedí al partido declarar la opsición al gobierno Santos-Vargas Lleras porque es la antítesis del conservador. El partido repudia la corrupción,el gobierno Santos-Vargas promueven y fue elegido con los dineros de los sobornos; el partido defiende a la familia, el gobierno Santos-Vargas ha diseñado políticas contra la familia; nosotros combatimos la impunidad, el gobierno Santos-Vargas la promueve, pero estro con dos altos funcionarios que son consevadores con el propósito, en un caso de destuir la clse media, como lo es con el ministro de Haciend, Mauricio Cárdenas; en el otro caso es para contruir impunidad, el doctor Juan Camilo Restrepo, en donde los efectos de los frutos políticos de esas gestiones nos van a afectar, por todo esto he pedido que se debe entrar a la oposición.