Gobierno presentará proyecto de ley para reformar sistema de regalías

El Gobierno nacional presentará en las sesiones ordinarias del Congreso de la República, que comienzan el 16 de marzo, un proyecto de ley para reformar el actual Sistema general de Participaciones (SGP).

El anuncio lo formuló este jueves el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, al instalar el ‘Foro Internacional: La Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado’, que sesionará durante tres días en Bogotá y en el que participan más de mil delegados de todas las comunidades indígenas del país.

“Hoy les tengo una buena noticia. En junio del año pasado nos comprometimos con las comunidades indígenas a aumentar a casi el doble el giro de recursos de las regalías para los resguardos indígenas. Hoy les anuncio que apenas comiencen las sesiones ordinarias del Congreso, el Gobierno presentará un proyecto de ley para reforma del SGP, donde irá el cumplimiento de ese compromiso de aumentar al 1 % de los giros de los recursos a todos los resguardos indígena del país”, dijo el ministro.

Cristo destacó los avances de esta administración en materia de reglamentación del derecho constitucional de las comunidades indígenas a la Consulta Previa para la ejecución de obras que afecten los territorios de estas comunidades.

El ministro explicó que con la Mesa de Concertación se acordó realizar este mes varias actividades para avanzar con seguridad jurídica hacia la reglamentaron de la consulta previa, en especial ahora que se ejecutarán muchos proyectos de beneficio social para el posconflicto.

“Ahora que estamos en la implementación de la paz, en pocos días comenzaremos la tarea de consulta previa de muchas iniciativas que tienen impacto en sus territorios por la implementación del posconflicto. Este es el momento de definir las reglas de juego y mecanismos para cumplir el propósito del Gobierno de que, con la llegada de la paz a Colombia, se beneficie la gente más afectada por el conflicto, como las comunidades indígenas, que han sido las que más sangre han puesto en esta guerra”, dijo el jefe de la cartera de Gobierno.

Para ello, agregó Cristo Bustos, se aprovechará el llamado ‘fast track’ o vía rápida, que le permite al Ejecutivo sacar en menor tiempo las iniciativas que implementen el proceso de paz con las FARC.

“Es una herramienta única, que jamás volveremos a tener, y que le permite al Gobierno mantener los textos que se concerten con la comunidades para el trámite de las reformas legales que se requieren, en este caso la reglamentación de la consulta previa”, añadió.

Por su parte, Jeremías Torres, en representación de la Confederación Indígena Tayrona, expresó la preocupación de su comunidad por este tema. “La consulta previa, libre e informada, es una palabra muy elegante, pero ese ejercicio tanto a nivel nacional con las medidas legislativas y administrativas del Gobierno no ha sido muy eficaz. Por eso queremos conocer las experiencias de otros pueblos indígenas del mundo, antes de llevar a cabo las reformas de la consulta previa a nuestros territorios”, dijo el dirigente indígena.

Torres agregó que si bien este evento es fundamental para concertar un texto para la reglamentación de la consulta previa, consideró que es más una urgencia del Gobernó que de las comunidades indígenas.

“Nosotros pensamos que la iniciativa no fue generada por nosotros sino por la necesidad del Gobierno de desarrollar sus grandes proyectos en nuestros territorios, no nos urge a nosotros, no es nuestra urgencia, no es nuestra necesidad”, dijo.

En el foro participan cerca de mil delegados entre indígenas, académicos, organizaciones sociales del orden nacional e internacional y así del Gobierno Nacional. El evento está organizado en tres líneas temáticas: reconocimiento del derecho, análisis de casos y antecedentes e implicaciones de la reglamentación.

Por las comunidades indígenas participan: la Organización Nacional Indígena de Colombia y sus 47 organizaciones filiales; la Confederación Indígena Tayrona; las Autoridades Indígenas de Colombia ‘Por la Pacha Mama’; la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor, con sus organizaciones de base.