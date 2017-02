Las Farc pide que se reprograme calendario de dejación de armas

El Estado Mayor Central de las FARC envió una carta al jefe de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jean Arnautl, en la que afirman que sí es necesario reformar el calendario del proceso de dejación de las armas.

“Como es de conocimiento público, ninguna de las 26 zonas y puntos tiene la infraestructura para albergar a los guerrilleros en condiciones de normalidad. Todos ellos están pernoctando en cambuches improvisados, y no es cierto que el 80 % de las áreas comunes estén concluidas como lo afirma la Cancillería y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)”, dice la comunicación.

Señalan que la Cancillería y la Oficina del Comisionado no han planteado la realización de un balance del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y critican la afirmación de que éste ha guardado silencio ante muchos hechos violatorios de los protocolos, como lo manifestaron estas entidades.

“Esta no es otra cosa que una acusación a las FARC de estar violando los protocolos, lo cual desconoce todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar a las Zonas Veredales, a pesar de la falta de gerencia y de la improvisación del Gobierno”, manifestaron.

Y dicen: “no suena bien que la Oficina del Alto Comisionado de Paz pretenda asumir el control del Mecanismo de Monitoreo y Verificación”.

“Por otra parte, ¿Si no están terminadas las zonas, dónde se piensa ubicar los contenedores? Pareciera haber más preocupación en el Gobierno por la ubicación de las armas que por la ubicación de la gente”.

Piden que la implementación no sea convertida en una nueva renegociación y que los compromisos se cumplan por ambas partes, “En consecuencia, por ejemplo, antes de fijar fechas límites para la Dejación de Armas, debiéramos fijar los plazos para la materialización de aspectos de los acuerdos que ya debieran estar cumplidos”.

Por todo ello insisten en modificar el calendario para la dejación de las armas.

RESPONDE JARAMILLO

Tras conocer esa comunicación, el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, sostuvo que todo lo relacionado con los cambios al cronograma se dan al interior del mecanismo de verificación.

"Esta mañana estuvimos reunidos tres horas con las FARC y la ONU y la ONU, no le pongan atención a eso porque eso no fue lo que se discutió. Lo que discutimos fue, como evidentemente hubo una demora en el ingreso a las zonas, tenemos que ver cómo los compromisos que ya se debían haber cumplido se cumplen, porque como las Farc no estaban en las zonas no podían entregas las armas de acompañamieto", sostuvo.

El comisionado precisó que "el marco de los 180 días se mantiene y no ha estado en discusión" e insistió "como decíamos en La Habana, póngale atención a lo que se discute en en la mesa y en este caso es en la comisión de seguimiento".

MECANISMO TRIPARTITO

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese el fuego bilateral y la dejación de armas que se compone por el Gobierno, la Misión de la ONU y las FARC, entregó un informe del 7 de enero al 7 de febrero sobre lo que ha sido su acompañamiento en el desarrollo de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC.

En él figura la propuesta de extender el calendario de los 180 días, algo parecido a la pregunta del jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault sobre la posibilidad de recalendarizar este periodo de tiempo.

“En cuanto a la dejación de armas, el Mecanismo envió propuesta de nueva línea de tiempo a la Comisión de Seguimiento a la Implementación para extender el calendario de los 180 días, elemento clave para continuar con este proceso. El Componente Internacional de la Misión está en condiciones de realizar las primeras tareas en relación con la Dejación de Armas”, señalan, especificando que la propuesta se hizo el pasado 2 de febrero.

Pero también indica que al cierre del informe, “Componente Internacional del Mecanismo en coordinación con las FARC-EP, realizó la extracción de armamento liviano de una caleta ubicada cerca de Monte Redondo, localidad de Miranda (Cauca), que fue trasladado a la Zona veredal de Monte Redondo”.

En el informe enumeran lo que se ha hecho durante los últimos 30 días y destacan que se han logrado avances significativos, dado a que se sumaron esfuerzos para que se lograra terminar con la llegada de los integrantes de las FARC a las zonas y puntos transitorios.

“La planificación y acompañamiento del desplazamiento de las FARC-EP a las Zonas veredales y Puntos Transitorios representaron a la fecha el mayor esfuerzo logístico y operativo del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. (…) El Mecanismo incrementó su presencia de 18 a 23 de las 26 zonas y puntos transitorios. Este incremento en el despliegue e integración del Mecanismo, fue crítico en particular para el efectivo monitoreo, coordinación y acompañamiento de los desplazamientos de las FARC-EP a las zonas”, manifiestan.

Pero también señalan las dificultades que se vivieron, como el tema de los retrasos en la adecuación de las zonas que ha dicho el Gobierno, se dieron por el difícil acceso a los lugares escogidos.

“Sin embargo, en algunos casos debido a dificultades de acceso no se pudo cumplir con la provisión de servicios básicos de agua potable y sanidad, lo que impidió el ingreso de los integrantes de las FARC-EP a la Zona. La adecuación completa de las Zonas y Puntos Transitorios así como de los campamentos de las FARC-EP es crítica para que se puedan continuar con las actividades operativas previstas en el Cese el Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo, la Dejación de armas y las del Mecanismo”.

En el informe también resaltan el suministro de alimentos y el tema de la salud: “El Mecanismo verificó efectivamente dos aprovisionamientos a 73 sitios. En general se pudo verificar que el suministro se está efectuando de acuerdo a los términos acordados por las partes. Ha habido también avances en la provisión de salud con la afiliación de alrededor de 6200 integrantes de las FARC. El Gobierno realizó brigadas médicas y se dio atención a casos urgentes”.

Aunque, sobre ese último tema afirman que sigue siendo un aspecto crítico.

INCIDENTES

Durante las fechas del 7 de enero al 7 de febrero que contempla el informe, se reportaron en total 10 reportes de incidentes sobre el cumplimiento de los acuerdos, 5 de los cuales aún están en verificación, 3 que se calificaron como incumplimiento, 1 violación leve y 1 violación grave.

De esos casos, el Mecanismo se refiere a seis casos, dos que fueron incumplimientos del Gobierno y tres de las FARC, entre los que se la falta leve y la falta grave, que en su momento se dio a conocer.

La falta grave es la del pasado 10 de enero en la vereda Tailandia, de San Vicente de Caguán, cuando se produjo un ataque contra alias “Mojoso”, quien decidió salir de las FARC, y se produjo la muerte de una mujer que lo acompañaba. Mientras que la leve corresponde al movimiento de miembros de las FARC en tres motos con armas cortas que salieron del punto de preagrupamiento de San Miguel en el departamento de Guaviare.

Pero también mencionan, un caso que no se ha resulto e involucra a un miembro del Ejército: “El primer incidente inconcluso, es relacionado con el abuso sexual de una niña menor de edad por parte de un integrante del Ejército Nacional. Al respecto, el Mecanismo informó que se encuentra en espera de recibir información solicitada al Gobierno Nacional para determinar si la persona involucrada se encuentra vinculado al proceso del Cese el Fuego y de hostilidades”.

LOS INTEGRANTES DEL MECANISMO

Con la fecha del 7 de febrero, el Mecanismo Tripartito está conformado por 1051 miembros: 322 del Gobierno Nacional, 322 de las FARC, y 407 observadores internacionales de la Misión de la ONU.

Estos últimos provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Noruega, Paraguay, Portugal, España, Suecia, Uruguay y Reino Unido.