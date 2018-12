“Le voy a reclamar hasta el último día de mi vida”: Luis Colmenares

El abogado Luis Colmenares, papá de Luis Andrés Colmenares, el joven que falleció el 31 de octubre de 2011 en extrañas circunstancias, denunció que durante el proceso que adelantó Medicina Legal en el caso de su hijo se registraron una serie de inconsistencias.

Las acusaciones siempre han sido contra el saliente director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés. A su juicio, las prendas de vestir que llevaba el día que perdió la vida, debían entrar en cadena de custodia, por lo que en ellas se podían encontrar pruebas o fluidos que lo llevarían a vislumbrar de manera detallada lo que pudo ocurrir aquella noche de halloween.

Colmenares aseguró que el material fotográfico que tienen de su hijo se evidencia que hasta último momento estuvo con sus pertenencias, pero una vez llegó al instituto forense fue despojado de las mismas para realizar la respectiva necropsia. Lo que resulta preocupante para la familia del joven es que nunca entregaron la ropa, ni tampoco hicieron parte del proceso judicial que hasta le fecha se ha surtido por el crimen.

“Carlos Valdés ni siquiera abrió una investigación disciplinaria para establecer las razones por las cuales no se cumplieron con los protocolos relacionados con la cadena de custodia de las prendas de vestir de Luis. Yo le voy a reclamar hasta el último día de mi vida, que me explique las razones por las cuáles no abrió una investigación disciplinaria”, dijo el padre de Luis Andrés.

El abogado no escatimó en asegurar que la responsabilidad de ello, sin duda, recae sobre el docente de Medicina Legal de su hijo menor, es decir, Carlos Valdés, y sobre la médico forense, Leslie del Pilar Rodríguez, quien adelantó los estudios forenses una vez fue hallado sin vida en el parque el Virrey de Bogotá.

Según Colmenares, si Medicina Legal hubiese tenido en cuenta las prendas de vestir de Luis Andrés, tendría como referencia “que fue arrastrado” porque hay manchas de pasto en su pantalón.

Esta denuncia en contra del saliente director del órgano forense, y que ya había hecho el papá de Luis Andrés años atrás, se suman a las irregularidades que, a juicio del sindicato de Medicina Legal, se venían presentando al interior del instituto.

SOBRE EL PROCESO

El abogado aseguró que desde hace dos años están a la espera de alguna respuesta del Tribunal Superior de Bogotá, pues ahora el proceso es estudiado por los magistrados, que le dieron la razón a la familia Colmenares que la muerte de su hijo si fue producto de homicidio.

Si bien, dos años es bastante tiempo, Colmenares celebrar que se tomen el tiempo necesario para decretar una decisión judicial. “Nosotros estamos tranquilos en ese sentido, porque lo que creemos es que si el tribunal se ha tomado todo el tiempo para analizar, a mi lo que me indica de manera indudable es que sí está analizando en detalle todas las pruebas que se expusieron para demostrar ese crimen”.

En este caso, siempre han estado bajo la lupa tres personas: Carlos Cárdenas, Jessy Quintero y Laura Moreno, quien según las autoridades fueron testigos de lo que ocurrió aquella noche de halloween en la zona rosa de Bogotá.