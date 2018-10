Liberalismo no acompañará la reforma a la tutela que propone el Gobierno

En reunión de bancadas presidida por el jefe de la colectividad, César Gaviria, el Partido Liberal anunció que no va a apoyar los cambios que propone el gobierno a la acción de tutela, que está incluida en la reforma a la justicia.

En una declaración del liberalismo, se señala que el proyecto busca, injustificadamente, “atacar los elementos que han hecho de la tutela un instrumento eficaz para la protección de los derechos fundamentales de las personas como son su carácter expedito, su informalidad y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal”.

La colectividad también resalta que “la acción de tutela se pueda interponer por cualquier persona, ante cualquier juez y en cualquier tiempo, es lo que ha facilitado que millones de ciudadanos hayan acudido ante los jueces para lograr la garantía del goce de sus derechos”.

Gaviria y la bancada señalan además que “convertir la tutela en una especie de acción ‘especializada’, de la que solo conocen unos determinados jueces que solo están en unos pocos municipios de Colombia, es hacer nugatorio el derecho a acceder a la justicia y destruye la esencia conceptual del amparo que protege los derechos constitucionales fundamentales y que lo puede hacer cualquier juez que es, a su vez, juez constitucional”.

Finalmente, el liberalismo señala que está dispuesto a encontrar fórmulas para mejorar el gobierno y la administración de la Rama Judicial en el país, pero aseguraron que el problema no está en el diseño constitucional.

“En general creemos que los problemas grandes de la Rama no están en el diseño constitucional sino en problemas de gestión que no se resuelven creando inhabilidades e incompatibilidades exorbitantes a los magistrados, lo cual solo conseguirá que los mejores juristas no tengan incentivos para pertenecer al poder judicial”, señala la colectividad.