Más de 177 comparendos en el Día sin Carro en Bogotá

La Secretaria de Movilidad reveló las cifras del último reporte del Día sin carro en Bogotá, con corte a la 1:00 de la tarde, donde las autoridades han impuesto 177 comparendos, 41 fotocomparendos y se han inmovilizado 347 vehículos que no cumplieron con la restricción.

La multa que tendrán que pagar estas personas que no cumplieron con la restricción de no movilizarse en carro particular o moto durante el día asciende a los 369.800 pesos.

También se reportó que 1.311.764 personas se han movilizado a través del sistema Transmilenio, mientras que los buses del SITP han movilizado a cerca de 1.060.088 usuarios.

De acuerdo con estas cifras, los buses articulados trasportaron 50.436 pasajeros más que el año pasado, mientras que el SITP movilizó a 4227 usuarios menos que en 2016.

Asimismo, los reportes también registraron alrededor de 577 mil viajes de biciusuarios desde las 5:00 de la mañana hasta las 12:00 del día, lo que representa un 106 % de incremento frente a un día típico.

LA PROPUESTA DE PEÑALOSA

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que está evaluando una propuesta para que sea aplicada a futuro en la ciudad que consistiría en que no circule ningún vehículo particular durante tres horas toda la semana.

“Esta la posibilidad de que unos días durante hora pico no circule ningún carro, sería una hora y media en la mañana y una hora y media en la tarde“, puntualizó Peñalosa.

Esa propuesta, según el alcalde de Bogotá, podría beneficiar al 80 % de los ciudadanos que no utilizan carro particular y se movilizan por transporte público.