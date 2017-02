Mindefensa exige liberación de soldado secuestrado

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, exigió este jueves la liberación inmediata del soldado profesional Fredy Moreno, quien fue secuestrado en Arauca por el ELN.

"Nos queda pendiente por supuesto la suerte de nuestro soldado secuestrado en Arauca. He confiado que junto con la liberación de Odín Sánchez pudiera darse también su liberación, pero eso no ha sucedido y eso me lleva a exigir nuevamente su liberación", dijo.

Villegas explicó que en conversaciones con la Cruz Roja se había planteado la liberación simultánea, que finalmente no sucedió. "Toda la suerte de nuestra fuerza pública es importante para el mando y para el Ministerio", agregó.

Villegas aseguró que no le gustó “ni cinco” que Pablo Beltrán asegurara que tenían todavía secuestrados "pero poquitos".