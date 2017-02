"No creo que valga la pena repetir todo lo que se dio en septiembre pasado"

El proceso de paz que está sellando Colombia ha tenido un acompañante de primera mano que también ha vivido la violencia en su país, el irlandés Eamon Gilmore, quien desde hace cerca de dos años se desempeña como el enviado especial de la Unión Europea para la negociación entre el Gobierno y las FARC y estuvo esta semana en Bogotá, en la Cumbre de Premios Nobel de Paz.

Gilmore ha asumido muy seriamente esa misión. Estuvo en La Habana en momentos claves de la negociación, se ha reunido en Colombia con amigos y detractores del proceso de paz, pero también ha estado en las zonas en donde se empieza a gestar el posconflicto, como lo hizo este viernes cuando estuvo en Santa Helena, una vereda de Mesetas (Meta), en donde el desminado es ya una realidad.

Ese conocimiento del proceso colombiano, así como del conflicto que vivió su país, también por años, lo hacen un experto en estos temas de paz. Gilmore habló con Colprensa sobre cómo la UE ve la implementación de la paz con las FARC y de cuál sería la participación europea en la mesa con el ELN, si así la solicitan las partes.

- ¿Qué balance hace la Unión Europea del cumplimiento del acuerdo firmado con las FARC, el cual ustedes acompañaron?

Siempre hemos visto el proceso de paz y el acuerdo en Colombia como algo que le pertenece a Colombia, el proceso de paz es de su propiedad, nuestro papel es el de apoyar y acompañar proyectos específicos del acuerdo, cosa que haremos lo mejor que podamos, también es importante decir que ya está establecido el fondo fiduciario, el cual se enfocará en los aspectos de desarrollo rural del acuerdo. Nos encontramos en la fase implementación, que está definiendo los compromisos bajo este acuerdo, de ahí que es importante que todas las partes cumplan los que han adquirido. Esto es algo que hemos estado observando, analizando y estamos, además, discutiendo con todas las partes, con el fin de que haya una implementación total.

- ¿Cuando habla de las partes también se refiere a los partidos, incluyendo a los de la oposición?

Debe haber apoyo más amplio de todos los actores políticos, más allá del acuerdo, al proceso propiamente dicho. Por eso seguimos hablando con representantes de todos los sectores políticos, con el fin de escudriñar cuál es su pensamiento hacia el futuro, para asegurarnos de que se comprenda que lo importante es que haya progreso de los acuerdos, sin importar quien se encuentre en el Gobierno.

- ¿Si no se logra esa identidad de todos los sectores, podrían dañarse los acuerdos?

Mi experiencia de Irlanda es que los que estaban en esa época en contra del acuerdo de paz resultaron liderando procesos de implementación y trabajaron en el diseño de los mismos, hubo discusiones, hubo oposición, pero también hubo avances y progresos. Todas las fuerzas políticas necesitan estar de acuerdo en que lo que importa es el futuro del proceso propiamente dicho. No creo que valga la pena repetir todo lo que se dio en septiembre pasado, no creo que deban dar esas discusiones, se debe analizar el presente de las cosas, cómo se avanza después de la votación del plebiscito, ver qué papeles va a jugar la oposición y avanzar, porque lo más importante es la implementación, que se consolide la paz en Colombia y que no se pierdan las oportunidades.

- ¿Es necesario que los colombianos presionen al Gobierno para que se cumplan los acuerdos?

La gente debe apropiarse del proceso. Definitivamente invito a la sociedad civil para que ejerza su ciudadanía activa y participen en el acuerdo, que participe en el proceso de hacer a Colombia más pacífica.

- ¿Realizarían, desde la UE, un acompañamiento al proceso con el ELN y también ayudarían a su implementación?

Sí, pero tendríamos que ver qué acuerdos se logran y desde esa perspectiva decidir qué apoyamos. Desde el inicio, la Unión Europea ha promovido la negociación con el ELN y le ha exhortado a que se siente en la mesa.

- ¿Les han gustado los proyectos que se han presentado para la implementación, que en parte financiará la UE?

El fondo fiduciario tiene ya unas sumas destinadas y este es un compromiso que se tiene, hay un comité operativo que se va a encargar de ayudarnos a desarrollarlo y la presidente es, precisamente, la embajadora de la UE en Colombia. Los proyectos, cuando lleguen, se analizarán exhaustivamente para definir cuáles se van a aplicar.

- ¿Cuándo en 2012 la Unión Europea recibió el Premio Nobel de Paz qué significó para la región?

La Unión Europea ganó el Premio Nobel después de seis décadas de paz. La Unión propiamente dicha es un proyecto de paz, nació luego de la consolidación de Europa que acababa de salir de todos los hechos del Siglo XX, estamos hablando de dos guerras mundiales y de la escala industrial del asesinato. Esta idea de Unión Europea emergió de la paz que había nacido de estas guerras; inicialmente reunió a seis países, pero luego se abrió a más naciones que habían sufrido guerras civiles, como España y Grecia, que habían salido del fascismo. Después, con la caída del Muro de Berlín, se extendió la membresía a países que estaban saliendo del comunismo. En la actualidad estamos hablando de una congregación de 28 estados que han vivido el periodo de paz más largo en la historia: 70 años.

- Tras ganar el Nobel la Unión Europea ha trabajado en ayudar a los niños; y en Colombia, en planes para sacarlos de la guerra, ¿cómo ha sido esta experiencia?

Cuando a la Unión Europea se le entregó el Premio Nobel decidió destinar el dinero para apoyar el trabajo con los niños en conflicto o que estaban saliendo de los mismos. De allí sale el programa ‘Niños para la paz’, desde ese entonces la UE ha destinado unos 40 millones de euros a este tipo de trabajo, el beneficiario más grande ha sido Colombia, para el que se ha destinado alrededor de cinco millones de euros. Cuando se le pidió a la UE apoyar este proceso, también se le solicitó acompañar la reinserción de las FARC. En ese orden de ideas les dimos prioridad a los niños que estaban en condición de conflicto, es por eso que se ha firmado un acuerdo en el que destinamos 2,6 millones de euros, porque las necesidades de los niños no pueden esperar y cada día que pasa pierden oportunidades de vivir mejor, pierden su niñez, pierden oportunidades educativas.