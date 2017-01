No emitir factura, una opción que se podría pagar con cárcel

De nada servirá la Reforma Tributaria aprobada por el Congreso si el Gobierno no cumple con su ambicioso plan para combatir con la evasión. Los elementos estructurales de la reforma que lideró el ministro Mauricio Cárdenas tienen tranquilo al Ejecutivo en sus metas de sostenibilidad fiscal.

En todo caso, como lo cuenta el director de la Dian, Santiago Rojas, la principal apuesta estará en eliminar de la economía las prácticas tramposas que, en el día a día, terminan desviando recursos públicos. Su principal herramienta será la cárcel para evasores.

- Críticos y especialistas tributarios dicen que la reforma aprobada no fue tan estructural, ¿cree que vendrá una nueva tributaria?

La Reforma que se aprobó a finales del año pasado estoy convencido que fue estructural. Las medidas que se tomaron para combatir la evasión fueron fundamentales. En Colombia nunca se había tocado el tema penal. No se había tocado la limitación del uso del efectivo. Las medidas para controlar los patrimonios o dineros en el exterior para evadir impuestos. Si logramos que la reforma se aplique de manera integral y se combata la evasión, que es la meta que tenemos, nos llevaría a que no sea necesaria una nueva reforma en el corto plazo.

- ¿Cree que le hará falta el gobierno corporativo a la Dian tal y como lo proponía la comisión de expertos?

Había una propuesta de convertir la entidad en Agencia pero se tenía la discusión si se hacía a través de la Reforma Tributaria o en un proyecto aparte en las comisiones primeras del Congreso. Pero en el fondo, lo que se buscaba era fortalecer el personal de la Dian y de sus plataformas tecnológicas. Esos elementos fundamentales que proponía la comisión de expertos se adoptaron sin necesidad de cambiar la naturaleza jurídica.

- ¿Qué tiene que decir frente a críticas que la lucha contra la evasión se concentra en ingresos bajos y medios y no en los evasores de más de $6.000 millones?

Yo creo que es al revés. La evasión sigue siendo un gran problema en el país. Tenemos que reconocerlo y la lucha contra la evasión es la clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este año es la última oportunidad que tiene cualquier persona para normalizar y declarar cualquier activo que no haya reportado a la Dian en el exterior o en Colombia.

- ¿Cómo controlar la evasión en el día a día?

Hoy en día, un negocio que le diga a uno con o sin factura, ese hecho tiene cárcel. Si el negocio le dice a su consumidor doy o no factura a sabiendas que tiene que expedirlas, ya es penal en el país. El profesional independiente que por una consulta no incluya el cobro del IVA, esa persona está cometiendo un delito penal.

- ¿Cuáles han sido los resultados de la campaña de normalización en estos dos últimos años?

Se adoptó en 2014 y fue por tres años el proceso de normalización. Se han declarado activos por US$2.500 millones que no estaban declarados antes.

- ¿Cuál era el monto inicial de la evasión que tenía la Dian?

Este año nosotros hemos considerado que tenemos que hacer una gestión de la Dian muy importante alrededor de $10 billones en la lucha contra la evasión.

- ¿Usted quedó conforme con la reforma a las sociedades sin ánimo de lucro?

Un paso importante es el control a las Esal. El Gobierno siempre fue claro al decir que estas entidades son buenas para el país. Lo que no podemos permitir es que se abuse de esa medida.

- Hay sectores textiles y de comercio que insisten en vender productos con 16% creyendo que hay periodo de transición. ¿Qué ocurre en esos casos si el IVA está a 19%?

La reforma entró en vigencia con el IVA a 19% desde el 1 de enero de este año. Como en todas las reformas, hay un período de transición para quienes hayan ofrecido al público unos productos o servicios en estanterías y con precios marcados. Pero todo el mundo tiene que aplicar la tasa general del 19%.

- ¿Cuándo va a empezar a funcionar la comisión para el gasto público?

Ese es un tema que tiene que reglamentarse. Se tiene que implementar en materia de la Reforma Tributaria 89 normas que requieren reglamentación. Una de esas es la comisión del gasto público. Al Gobierno le tocará definir los miembros, la cantidad, y las próximas semanas se anunciará la conformación de esta comisión a la cual se le tiene mucha expectativa.

- ¿Cuándo se conocerán resultados de las investigaciones de evasores en Panamá Papers?

Las investigaciones han sido muy importantes. Hoy en día detectamos 6.000 empresas vinculadas a los 2.000 colombianos mencionados en los Panamá Papers. De esa cifra, se detectaron 1.200 empresas que tenían un riesgo alto y nos concentramos en 10% de estas, es decir 120 empresas, que tenían realmente el mayor volumen de transacciones y movimientos financieros con Mossack Fonseca y que sumaban cerca de $3 billones. Ya hay empresas que están buscando a la Dian para explicar lo que sucedió.

El perfil

Santiago Rojas Arroyo es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una especialización en Negociaciones y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes. En el sector público se ha desempeñado como ministro de Comercio y viceministro de Comercio. Fue director de la Fundación Buen Gobierno y presidente de Bancóldex; desde julio de 2014 es el director de la Dian, cargo que ya había desempeñado entre 2001 y 2002.