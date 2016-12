No es posible vetar ya a Odebrecht:ANI

Tras dar una entrevista por cuatro horas y media en la Fiscalía General de la Nación, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, señaló que mientras el ente no avance en las investigaciones por los sobornos de Odebrecht, los contratos que la firma tiene en el país seguirán.

Andrade dijo que antes de 2015 no había sospecha alguna sobre irregularidades hasta que inició el escándalo en Brasil alrededor de la firma y explicó que sin evidencia de corrupción en Colombia no había posibilidades legales para tomar acciones contra la firma.

"No podemos usar la discreción porque sería arbitrario. No teníamos información de crímenes hasta que se publicó la información de confesión de crímenes que se dio la semana pasada", dijo Andrade en referencia a la confesión que se hizo ante la justicia de los Estados Unidos a cambio de poder seguir operando como empresa.

Andrade explicó que dicha confesión además solo hace referencia en dos párrafos a Colombia, en los cuales se habla de pagos de sobornos por 11 millones de dólares entre los años 2009 y 2014 para conseguir obras y en los que de refiere el pago de 6,5 millones a un alto funcionario del Gobierno de entonces, pero sin especificar personas ni contratos.

Con este panorama, explicó Andrade, las posibilidades de la ANI son dos: declarar la nulidad de los contratos que hayan sido adjudicados indebidamente (con desviación de poder). Y, por otro lado, declarar la existencia de una inhabilidad sobreviniente para aplicarse a los contratos que tiene la firma y que no hayan sido cuestionados.

"Mientras tanto, los contratos siguen. La ley es la ley, y la ley dice que hasta que no esté comprobado que cometieron un delito contra la administración pública, pues no podemos actuar. Nosotros no somos el ente que comprueba eso, para eso está la Fiscalía y son ellos los que determinan, y en cuanto ellos notifiquen, tomaremos medidas", señaló.

Sobre la posibilidad de vetar a Odebrecht en Colombia para que no pueda seguir contratando o participando en licitaciones, Andrade dijo que esto no es posible por el momento.

"El gobierno no los puede vetar hasta que no haya una condena, un acto que definitivamente pruebe que llevaron a cabo un delito contra la administración pública en Colombia", dijo, al señalar que cuando se le preguntó a Brasil, las autoridades explicaron que no estaban investigando actos de corrupción en Colombia.

Andrade explicó que entregó toda la información que la Fiscalía le requirió sobre los contratos de Odebrecht y señaló que no sabría que otras personas debería llamar la Fiscalía declarar tanto como testigos o como involucrados.

El Gobierno informó la semana pasada que con dicha firma se suscribió igualmente un convenio entre 2009 y 2010, para la obra de la Ruta del Sol sector 2. Fue adjudicado en diciembre del 2009 por el INCO, bajo la administración de Gabriel García Morales, por 2,5 billones de pesos que, a valor actual, es de 3,5 billones.

Andrade explicó que en octubre de 2014 se firmó una adición del contrato para la vía Ocaña-Gamarra, para conectar ese punto en el río Magdalena con la Ruta del Sol en Santander. Este contrato sí fue hecho en su administración, se propuso en junio de 2012.

Andrade explicó que el contrato básico de la Ruta del Sol va lento, en un 50 % de ejecución, pues ya no se entregarán las obras el año entrante como estaba previsto. Entre tanto, la adición al contrato va en un 27 % de ejecución y en los tiempos esperados.

El otro tema tiene que ver con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Cormagdalena), pues hay convenio suscrito por la entidad con la firma brasileña en el proyecto Navelena, una sociedad constituida en 2014 con el objetivo de recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

Andrade explicó que este contrato incumplió el cierre financiero el año pasado, por lo que se inició un proceso de caducidad, pero la semana pasada se obtuvo un compromiso de crédito con un banco que los ilusionó.

"Ahora no estamos seguros porque con esta nueva información no necesariamente los bancos y las compañías de seguros lo van a respaldar", dijo.

Adicionalmente, Odebrecht tuvo otro contrato con el Gobierno Nacional para la obra de la Carretera Puerto Boyacá-Chiquinquirá, adjudicada en abril de 2012 por el Invías. Hubo 16 proponentes y la obra fue finalizada.