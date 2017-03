Piedad Córdoba dice que seguirá en redes sociales pese a campaña en su contra

La exsenadora y dirigente política Piedad Córdoba aseguró que desde las redes sociales se está desarrollando una campaña sucia en su contra, al punto que la han dado por muerta, pero advirtió que seguirá activa en las mismas.

“Soy pionera en el uso de las redes sociales para la comunicación política. Ha sido el canal por el que me he comunicado de forma directa con la gente, sin mediaciones. No alimentaré a estos trols. No entraré en su juego. Seguiré hablando a los colombianos y colombianas a través de las redes y en las calles y en las plazas, proponiendo, construyendo, dialogando, mirando al futuro inmediato que nos espera”, sostuvo la dirigente luego que durante el fin de semana se movió una noticia falsa en tal sentido.

Córdoba sostiene que pese a que en Colombia se está imponiendo el diálogo y la terminación del conflicto armado, “hay algunos que todavía no lo entendieron. Todo el pueblo colombiano repudia el pasado lleno de odio. Viene un nuevo tiempo para Colombia, un futuro distinto en el que el pueblo será el protagonista”.

Aunque manifiesta no saber quién está haciendo esa campaña en su contra, sostiene: “nada nos detendrá. Ni las amenazas, ni las falsedades. Sabemos que vendrán otras mentiras. Nos acusarán de cualquier cosa”.

“No entraremos en ningún tipo de debate que esté por afuera del interés y la cotidianidad de la ciudadanía. Será el pueblo colombiano quien las responda con su determinación habitual. En este país, en este nuevo tiempo, ya no hay espacio para este tipo de campañas”.