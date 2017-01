Santos y Uribe se enfrentan por caso Odebrecht

El presidente Juan Manuel Santos se refirió este jueves a las investigaciones que se están realizando por los sobornos de Odebrecht y sobre las acusaciones por un presunto encuentro entre los hijos del expresidente Álvaro Uribe y dicha empresa, suscitando así el primer enfrentamiento del año.

El mandatario dijo que necesita que determinen si algún funcionario de su gobierno recibió sobornos, aunque reiteró que lo que se ha establecido fue que fueron recibidos antes de su llegada a la presidencia, y añadió que él reconoció de inmediato que sostuvo una reunión con el presidente de dicha compañía pero que los temas tratados fueron públicos.

También dijo en entrevista con Caracol Radio: “En cuanto a la reunión de los hijos del expresidente Uribe pues es una pregunta buena que se la hagan al presidente Uribe, si se reunieron o por qué se reunieron ellos. Que se reúna el presidente de la República es normal, que se reúnan los hijos del presidente no es tan normal”.

Este último comentario tuvo respuesta inmediata por parte del expresidente Álvaro Uribe por medio de su cuenta de Twitter.

“Santos, los hijos míos son gentes de trabajo a diferencia suya que es un redomado y habilidoso burócrata. No utilice a mis hijos para ocultar el montaje del hacker o el contrato con su amigo judío Shlomo Ben Ami”, escribió.

Y agregó: “Santos: usted ocultó reunión con Odebrecht, ocurrida cuando ya se sabía del escándalo. La de mis hijos fue antes, conocida y no de negocios”.

La molestia además se da por comentarios respecto a otros temas, como la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el caso hacker, quien ha dicho que eso le costó ganarle la presidencia.

“Me parece incorrecto que haya respondido como respondió, porque aquí, si uno se lee el fallo de la Fiscalía, se da cuenta que hay muchas más cosas que la Fiscalía está investigando. (…) Es decir al doctor Óscar Iván Zuluaga le archivaron el proceso porque el delito de espionaje en Colombia, no es delito y eso lo dijo la Fiscalía expresamente”, dijo.

Destacó que la entidad mencionada afirma que el FBI comprobó que el video no era un montaje, que espera que la Fiscalía determine la culpabilidad o no de las personas investigadas y resaltó que no hay ningún indicio sobre la presunta infiltración a la campaña de Zuluaga.

“No hay absolutamente ningún indicio, no han encontrado absolutamente ninguna prueba que si quiera sugiera que la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue infiltrada y han montado todo este espectáculo: ‘es que me costó la presidencia’ (parafraseó a Zuluaga). ¿De dónde sacan esa aseveración?, ¿dónde están las pruebas?, y por eso yo le voy a pedir a la Fiscalía que acelere la investigación para aclarar esto de una vez por todas”, afirmó.

Santos reiteró que no se comprobó nada sobre el ingreso de 12 billones de dólares del narcotráfico a su campaña, lo cual fue afirmado por el uribismo, pero que el daño sí fue hecho dado que la noticia le dio la vuelta al mundo.

Y concluyó: “Ese es el tipo de oposición a la cual me han sometido en los últimos 6 años y medio: señalamientos mentirosos que después va uno a investigar y no hay ningún sustento”.