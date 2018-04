Uribe le pide a la Fiscalía priorizar investigación por muerte de ‘Papo’

Al búnker de la Fiscalía General de la Nación llegó el expresidente y actual senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez para solicitarle al fiscal que priorice la investigación sobre el asesinato de Carlos Enrique Areiza Arango alias ‘Papo’, quien es recordado por haber sido falso testigo en el caso que por paramilitarismo se siguió contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.

“Vengo a la Fiscalía a pedirle al señor fiscal General de la Nación que por favor haga claridad sobre el asesinato del señor Carlos Enrique Areiza Arango. A raíz de ese asesinato algunos medios de comunicación han expresado que el señor era testigo contra mi persona y en las redes sociales me han acusado de asesino, por supuesto aprovechando la coyuntura electoral”.

El pedido del senador se da un día después de que la Corte Suprema de Justicia le haya hecho la misma solicitud al ente acusador. Uribe Vélez aseguró que “el señor Areiza Arango nunca declaró contra mi hermano, ni contra mi persona, hizo una declaración contra el señor Luis Alfredo Ramos que después confesó que se había equivocado…, que lo habían inducido a una declaración falsa”.

Indicó además que el ente acusador debe verificar qué sucedió con la seguridad que tenía Areiza Arango y que fue ordenada por la Corte Suprema.

“La Corte Suprema de Justicia había pedido reforzar la seguridad del señor Areiza Arango; entonces qué ha pasado con la seguridad por eso pedimos claridad en la Fiscalía General además en este momento de tanta sensibilidad política”, dijo Uribe Vélez.

“LAS FARC ESTÁ TOTALMENTE PROTEGIDA”

Así lo mencionó el expresidente una vez conoció que Marlon Marín viajó hacia Estados Unidos para colaborar en el caso que vincula a Jesús Santrich en un envío de droga hacia territorio estadounidense.

“El señor no va extraditado, todo indica que va en un acuerdo con los Estados Unidos para ser testigo allí. A mi lo que me preocupa es que la FARC está totalmente protegida, protegida contra cualquier caso de narcotráfico anterior a la firma de los acuerdos. Ni extradición, ni cárcel y si el acto se ha cometido después de la firma de los acuerdos y así lo confirma la JEP pues el acto legislativa sobre la JEP dice que cuando la JEP conozca los hechos debe remitir a Santrich a la justicia ordinaria para que lo juzguen en Colombia y agrega el artículo 19 sin excluir el tema de extradición, así que allí hay una ambigüedad para que no lo extraditen, hay que reformar la JEP, porque de lo contrario lo que acepta es qué hay protecciones para que estos señores sigan gozando de impunidad”, mencionó Uribe.

Por otro lado, el senador catalogó como una vergüenza las irregularidades registradas en los proyectos de paz denunciados por el fiscal General de la Nación.