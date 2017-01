Victor Maldonado denuncia que hay irregularidades en su caso

La familia del empresario Víctor Maldonado anunció que llevarán su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que supuestamente los jueces estarían siendo presionados para que no le concedan la libertad por vencimiento de términos, esto en el marco del proceso de InterBolsa.

En una carta de siete puntos, los familiares y asesores jurídicos de Maldonado señalan que el empresario no ha sido declarado culpable del descalabro bursátil, por lo que no entienden la razón por la que no puede quedar en libertad, luego de que se cumplieran los requisitos legales para hacer dicha solicitud.

"Víctor Maldonado no ha sido vencido en juicio y ha sido privado de su libertad por un término injustificable. Por ello, tiene derecho a solicitarle a la justicia que considere dejarlo libre por vencimiento de términos legales, para abordar su defensa en libertad. Los organismos internacionales de derechos humanos han señalado que el uso excesivo de la prisión preventiva es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho", señala la familia.

En la carta también se menciona que Maldonado debería estar bajo vigilancia médica, dado que tiene 72 años, y según la familia padece de cáncer y trastornos psicológicos graves que requieren tratamiento especializado. "Su permanencia en prisión pone en serio riesgo su integridad personal y su vida".

Maldonado fue extraditado en enero de 2015 desde España, por solicitud de la Fiscalía. Actualmente, enfrenta un juicio por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y no reintegro de dineros captados del público.

El empresario es procesado por su presunta responsabilidad y conocimiento en los hechos ilegales que se realizaron en el Fondo Premium de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A, actividades que se calcula afectó a cerca de mil personas.