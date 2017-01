"Ya hay un compromiso de las Farc para que de dos puntos salgan menores de edad"

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, se refirió a la situación de los menores de edad que aún tienen las FARC, asegurando que no es cierto que haya que aprobar alguna ruta o programa, pues eso está listo desde el año pasado.

Aseguró que este mismo jueves se hará una reunión en el marco del Consejo de Reincorporación, para hablar al respecto y dijo que “ya hay un compromiso de las FARC para que de dos puntos salgan estos menores de 15 años, pero realmente lo que debe empezar a ocurrir es que comiencen a salir todos los menores de 18 años”.

Fue claro en decir que si el proceso no se ha llevado a cabo no es por incumpliendo del Gobierno o porque falte acordar algo, sino porque las FARC no han querido entregar a los menores.

Lo anterior, en respuesta a lo dicho por alias ‘Pastor Alape’, sobre unas presuntas preocupaciones por el estado en el que se encuentran los menores ya entregados al Gobierno, pues según dice, les han dicho que están en situaciones similares a la de la reclusión.

“Eso que dice Pastor Alape sobre las condiciones penitenciarias es básicamente una burla”, afirmó el comisionado, al recordar que los niños se encuentran en lugares parecidos a fincas rodeadas de naturaleza, que son administradas por la Unicef y que cuentan con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.

Por su parte, la alta consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, quien ha estado coordinando el proceso para recibirlos, afirmó que el Gobierno Nacional está listo desde mayo del año pasado y también calificó las afirmaciones de Alape, que hacían especial referencia al contacto con las familias, como “el mundo al revés”.

“Todos los menores de edad que salieron tienen contacto con sus familias. Lo tienen desde cuando salieron. Solo uno de esos trece, en una primera etapa, no quiso entrar en contacto con su familia; cuatro son los que están en los hogares de protección y, a pesar de estar allí, mantienen contacto con sus familias”, aseguró.

Y dijo que nueve ya se encuentran viviendo con sus círculos familiares. Además, que se ha aplicado un programa integral y por ello ya algunos están estudiando.

“Todos se encuentran afiliados a salud; siete están ya estudiando; seis se encuentran en proceso de inscribirse para estudiar. Algunos ya empezaron su proceso de definición de vocación laboral. Hemos contado con el apoyo de todas las entidades del Estado (…) Es decir, esa ruta ha funcionado y el Estado ha estado ahí. Nueve se encuentran ya con su familia y cuatro están en hogares de protección del ICBF, donde sabemos que están bien. Están allá por voluntad propia”, aseguró.

Así mismo, especificó que los lugares que tienen que estar cerca de las zonas veredales para recibir a los menores, según se acordó, ya están identificados, pero esperan la información por parte de las FARC.

“Ya tenemos identificados seis lugares cerca de las zonas, venimos desde el año pasado haciendo esta identificación, para que cuando nos digan de dónde, cuántos y cuándo, tengamos estos lugares listos”.

GOBIERNO NO COMPARTE LA PROPUESTA URIBISTA

Por último, Jaramillo se refirió a la propuesta que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe sobre frenar el trámite legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz hasta que las FARC entreguen a todos los menores de edad.

“Me parece que esta no es una buena estrategia. Porque si nos ponemos cada uno a dejar de hacer lo que tenemos que hacer para obligar al otro, lo que vamos a hacer es incumplir el acuerdo y eso no le conviene a nadie. El Gobierno va a seguir cumpliendo con sus compromisos y espera que las FARC hagan lo propio”, dijo.