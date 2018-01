Brutal ataque de perro pitbull a niña de 6 años en Santander

Un feroz ataque de un perro pitbull contra una niña de seis años de edad convirtió en un calvario la vida de una humilde familia de Barrancabermeja, Santander.

La madre de la menor reveló que están a la espera de la aprobación por parte de personal médico de dos cirugías plásticas en la pierna izquierda de la niña, ya que las heridas son bastante complejas.

Asimismo, la mujer quien desde el pasado viernes acompaña a la niña en una habitación del Hospital Universitario de Santander, entregó detalles sobre lo ocurrido.

“Esto ocurrió en una casa de familia del barrio La Libertad, en Barrancabermeja. Mi mamá, estaba allá realizando un servicio doméstico y tuvo que llevar a la niña porque no tenía con quién dejarla en ese momento. Me dijo ella que ya cuando iban a salir, casi al llegar a la puerta, el perro se abalanzó sobre la niña y casi que no la suelta”, explicó la progenitora.

Según el relato de la mujer, la niña fue llevada al puesto de salud El Danubio, en donde le prestaron los primeros auxilios y lograron con la ayuda de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Salud del Municipio, que se autorizara el traslado de la menor a Bucaramanga.

“... Mi hija requiere dos cirugías plásticas, pero hoy (sábado) amaneció con la piernita hinchada, así que estamos esperando que los antibióticos hagan lo suyo. Confiamos en que las mordeduras del perro no comprometan la movilidad de la pierna de mi hija”, concluyó la madre.