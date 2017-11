Cada vez son más los hombres en Colombia, muchos de ellos jóvenes, que usan la vasectomía como método de anticoncepción para evitar tener hijos a futuro.

La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) -que se realiza cada cinco años- evidenció que el 5,5% de los hombres actualmente unidos se han realizado este procedimiento, cifra que ha venido aumentando desde el año 2010, cuando se ubicaba en el 3,4%. Así mismo, durante el 2016, Profamilia realizó en el país más de 15 mil vasectomías y se espera que este año sean muchas más.

Juan Diego Mesa, por ejemplo, es uno de esos jóvenes que se realizó a los 22 años la vasectomía debido a que no quería ser padre. "El practicarme la vasectomía siendo tan joven fue una decisión a conciencia y quería hacerla a tiempo y no a los 50 años, cuando ya no funciona mucho", afirma.

Las causas de Juan Diego también están ligadas a su inconformidad con diferentes aspectos sociales y ciertos problemas de salud. "No me arrepiento y nunca lo haré, estoy mucho más tranquilo y mi pareja igual. No muchas personas consideran a qué mundo vamos a traer a esos hijos y solo se centran en las condiciones económicas sabiendo que existe la posibilidad de adoptar. Es un pensamiento un poco machista".

Según Profamilia, que el próximo 17 de noviembre celebra el Día Mundial de la Vasectomía, se trata de un método de planificación seguro y con una eficacia del 99%, que no altera la vida sexual de los hombres, no produce cáncer en la próstata y no tiene ningún efecto secundario para la salud. Además, los hombres tienen acceso a este procedimiento a través del sistema de salud.

Marisol Pachón, directora médica de Profamilia, considera que aunque cada vez son más los hombres que se practican la vasectomía en Colombia, aún existen muchos mitos por vencer alrededor de este procedimiento. “Muchos piensan, equivocadamente, que la anticoncepción es cosa de mujeres. No hay tal, sobre todo cuando la vasectomía es tan sencilla y segura”, dice.

Los hombres que más se realizan la vasectomía están entre los 50 a 59 años de edad con el 18.7%. Y por nivel socioeconómico, los hombres que pertenecen al nivel más alto reportan mayor acceso con un 10,6%, frente al 0.6% de los hombres en el nivel más bajo.

“No obstante, ahora hay un mayor compromiso por parte de ellos, vinculándose de mejor forma con el tema del control de la natalidad y han creado un poco más de conciencia frente a los embarazos no deseados”, explica.

MITOS Y VERDADES DE LA VASECTOMÍA

Según la experta, muchos hombres aún se dejan llevar por los mitos que rondan el procedimiento. Estas son algunas de las dudas más frecuentes:

¿Qué es la vasectomía?

Es una técnica quirúrgica con la que se busca producir infertilidad en los hombres. Consiste en ligar los conductos deferentes, por donde se transportan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra.

¿Qué tan grande es la cirugía?

Es un procedimiento ambulatorio, eso quiere decir que no necesita hospitalización; además, se hace con anestesia local. El cirujano hace dos cortes de 5 a 10 milímetros en la parte alta del escroto, a través de los cuales saca los conductos para cortarlos y ligarlos.

¿Qué condiciones debe tener un hombre para el procedimiento?

Ninguna especial. No necesita la autorización de la pareja ni tener un determinado número de hijos. Basta con la voluntad de hacerla y ser mayor de edad.

¿Qué complicaciones puede tener?

La verdad son muy pocas y rara vez se presentan. Entre ellas están los hematomas escrotales, las infecciones en el sitio de la cirugía o el dolor prolongado con inflamación que irá disminuyendo al pasar los días.

¿Cuándo puede volver a tener relaciones sexuales?

La esterilidad no es inmediata. Es mejor recurrir a otro método de anticoncepción durante al menos tres meses posteriores a la cirugía. La idea es esperar a que los espermatozoides que están en las vesículas seminales desaparezcan.

¿La vasectomía produce impotencia?

Nada de eso. Se ha comprobado que puede aumentar la satisfacción en la medida en que disminuye el temor al embarazo.

¿Cómo es la recuperación luego de la cirugía?

La recuperación es rápida, se recomienda que el hombre guarde reposo entre tres y cinco días.

¿Es posible revertir una vasectomía?

Existen un procedimiento de microcirugía llamado vasovasectomía y este reconstruye los conductos deferentes, vasos sanguíneos y otras estructuras pequeñas; sin embargo, en los primeros años el éxito no llega al 70 por ciento. Tras una década de duración de la vasectomía, los fracasos son más altos.