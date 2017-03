Caen y procesan a cinco personas dentro del “Cártel de Enfermos Mentales”

La Fiscalía General de la Nación informó de manera oficial sobre la captura de dos ex funcionarios, dos funcionarios y un contador público, dentro de las investigaciones del denominado “Cártel de los Enfermos Mentales” en el departamento de Sucre.

Los capturados son Efraín de Jesús Suárez Arrieta, ex secretario de Salud de Sucre en el año 2014; José Jorge Madera Lastre, ex secretario de Salud de Sucre en la vigencia 2013; Samir Gregorio Será Álvarez, líder del programa de Auditoría de la Secretaría de Salud de Sucre; Luis Alberto Fadúl Díaz, representante legal de la Fundación Nuevo Ser y Ronaldo Herazo Bertel, contador público personal del ex gobernador Julio César Guerra Tulena.

Estas personas fueron atrapadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, C.T.I, para que respondan por tres delitos contra la administración pública, ellos son peculado, prevaricato por acción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

En la tarde de este miércoles a los procesados se les realizaban las respectivas audiencias preliminares.

Según las investigaciones del ente de control del Estado, durante los años 2012 a 2015, la Secretaría de Salud de Sucre pagó a dos IPS (Clínica Nuevos Amaneceres y Fundación Nuevo Ser), 5 mil millones de pesos, fundamentados, al parecer, en documentos falsos donde se registraba la presunta atención hospitalaria a pacientes mentales, a personas que en realidad no tenían tal enfermedad.

Los galenos que aparecían registrados como quienes autorizaban los tratamientos médicos, señalaron a las autoridades que ellos no tenían contrato vigente con ningunas de las IPS investigadas y beneficiadas con los pagos, además los sellos usados no correspondían a los profesionales médicos.

Se estableció que a todos los pacientes se les ordenaba el mismo tratamiento, medicamentos y se registraba la misma evolución. Con estas irregularidades se apropiaron presuntamente de la suma cancelada.