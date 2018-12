Cámara aprobó el 70% de la reforma tributaria

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes aproximadamente el 70 % de la ley de financiamiento del Gobierno Nacional, con la que se pretende recaudar 7,1 billones de pesos para cubrir el déficit del presupuesto de 2019.

Durante una sesión de más de 12 horas, la Cámara pudo avanzar con la discusión del proyecto votando los impedimentos de los congresistas y las ponencias alternativas que tenía la iniciativa. Tras este proceso, se empezó a discutir el articulado del proyecto en medio de las críticas por parte de algunos sectores sobre los beneficios tributarios que se otorgarían y que sumarían más de 9 billones de pesos.

Sin embargo, a pesar de esas críticas fueron aprobados las propuestas más importantes del proyecto de financiamiento como la modernización tributaria, impuesto de renta para las personas naturales y jurídicas, impuesto del 1 % para patrimonios de más de 5000 millones de pesos, un impuesto del 2 % para la venta de vivienda usada y nueva que superen los 918 millones de pesos.

Asimismo, fue aprobado una tarifa del 15 % para los dividendos a residentes superiores a 300 UVT y un impuesto del 7,5 % a la remisión de las utilidades (368.000 millones), así como uno de los temas más polémicos como el IVA plurifásico a las cervezas y gaseosas.

El ponente de la reforma Oscar Darío Pérez, aseguró que este martes se pudo avanzar en gran parte del articulado, pero no como se debería, luego de que la mesa directiva levantara la plenaria ante la forma en que se venía manejando el debate.

“Se avanzó, pero no lo que se debería. Esta mañana se nombró una subcomisión que estudió cerca de 300 proposiciones, de las cuales no tienen el aval 291 y estas afectaban un número grande de artículos y eso se hubiera podido votar en bloque y lamentablemente fue el sistema que se escogió y comenzamos a votar los 112 artículos por bloque hasta el punto de que en estos momentos nos faltan aproximadamente 47 artículos por votar, porque la plenaria se levantó”, indicó Pérez.

En ese sentido, el representante destacó que el avance que ha tenido el proyecto en esta corporación obligaría a extender las sesiones extras o acoger el texto que sea aprobado en el senado de la República, el cual solo le faltan unos pocos artículos por votar.

“El senado ha podido avanzar más en la votación de la ley de financiamiento y en esto tenemos dos caminos: o se amplían las extras y se concilia, o lo que ya ha pasado varias veces y es que la Cámara adopte el texto que sea aprobado en el Senado”, explicó Pérez.

Por su parte, la representante Katherine Miranda aseguró que es muy lamentable la forma como se manejo el debate de la reforma tributaria, porque se presentaron varias proposiciones, que aunque no contaban con el aval del Gobierno, fueron “pupitreadas” sin ser discutidas.

“Lo triste es que si no se cuenta con el aval del Gobierno Nacional el Congreso de la República no funciona y por eso estamos fungiendo como notarios y no estamos haciendo nuestro deber constitucional, que es el de debatir y aprobar los proyectos de ley con una discusión rigorosa”, manifestó Miranda.

De esta forma, el proyecto de reforma tributaria del Gobierno Nacional no alcanzó a ser aprobado en su totalidad en la plenaria de este martes y se espera que este miércoles continúe con su discusión, esperando lo que pueda pasar en la plenaria del Senado de la República, la cual podría aprobar el proyecto en su totalidad.