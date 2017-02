¿Cambiaron las declaraciones del fiscal contra la campaña de Santos en 14 horas?

El martes el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pidió al Consejo Nacional Electoral investigar un posible financiamiento de la campaña del presidente de la República, Juan Manuel Santos, por parte de la polémica firma Odebrecht, desatando así una tormenta política y judicial en el país.

A las 5:00 de la tarde del martes Martínez leyó un comunicado en el que dejaba claro que la Fiscalía había establecido que el excongresista Otto Bula habría entregado 1 millón de dólares a la campaña 'Santos Presidente 2014', a través de un tercero.

Sin embargo, 14 horas después, el jefe del órgano investigador se volvió a referir al tema en una rueda de prensa, en la que mencionó que la entidad no ha establecido plenamente el que los dineros hayan ingresado a la campaña del presidente Santos. En ese caso señaló que esta es una solicitud de investigación que debe enviarse al CNE, tras conocer las declaraciones de Bula.

Para algunos, las declaraciones del fiscal fueron una manera de echar reversa a las explicaciones del día anterior, y las cuales prendieron el polvorín. Sin embargo, el propio jefe del ente investigador señaló que la entidad ha sido clara al afirmar que el CNE debe ser la entidad responsable de esclarecer estos hechos, por tratarse de un caso administrativo y no uno penal. De la misma manera, Martínez precisó que la Fiscalía aún no cuenta con información que permita considerar que en medio de estos hechos se presentó una acción relacionada con un delito penal, aunque no descartó abrir una investigación más adelante.

"No me estoy 'patraseando'. Si lo que hemos dicho es que se compulsan las copias al CNE sobre unos presuntos pagos, el hecho de que no haya la prueba de la recepción de los dineros, no indica que deje de existir unos señalamientos, y la Fiscalía se reafirma en lo que se manifestó el día de ayer, sobre un presunto financiamiento a la campaña de Juan Manuel Santos, según las declaraciones de Otto Bula", dijo Martínez.

Igualmente, el fiscal señaló que no está impedido para hacer declaraciones al respecto de este caso, pese a que hizo parte del Gobierno Santos, como ministro de la presidencia.

"El suscrito fiscal el General ejercía la profesión liberal del derecho, para el momento de los hechos, yo no tenía vínculo con la campaña política del presidente Juan Manuel Santos", señaló Martínez Neira.

Finalmente, confirmó que sostuvo una conversación con el presidente Santos luego de que se desatara el escándalo, ante lo cual manifestó: "Debo expresar mi reconocimiento a la actitud de jefe de Estado quien al ser enterado de esta compulsa de copias ha manifestado su respeto a la decisión de la Fiscalía General".