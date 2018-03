Candidato uribista al Senado denuncia nuevas amenazas de muerte

El candidato al Senado colombiano Miguel Matus, del partido uribista Centro Democrático y periodista de profesión, denunció hoy que ha recibido nuevas amenazas de muerte, luego de haber recibido en otras ocasiones mensajes similares de la guerrilla del ELN.

"Denuncio nuevamente amenazas por parte de los grupos armados ilegales en (el departamento de) Arauca", escribió Matus en Twitter.



Según Matus, la amenaza en esta ocasión llegó "de las FARC", quienes le dijeron: "Le vamos a pegar unos tiros" mientras realizaba una entrevista en un medio de comunicación.



Siempre según su denuncia, también amenazaron a la emisora Meridiano 70 por hacerle una entrevista.



El expresidente y fundador del Centro Democrático Álvaro Uribe también utilizó Twitter para denunciar las "amenazas por teléfono de las FARC" a Matus.



"'Que se ganó unos tiros', le dicen los bandidos y también a la emisora que lo entrevistaba", escribió en su cuenta de Twitter.



Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, es una de las regiones en las que delinquen grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz.



El pasado 8 de febrero, Matus denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había informado de un plan para asesinarle.



Asimismo, aseguró que no se no se dejará intimidar "por los enemigos de Arauca", departamento del que es originario y donde tiene una fuerte presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN).