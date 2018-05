Candidatos hablaron de Savia Salud, minería, venezolanos y hasta de Don José

El penúltimo bloque del debate enfrentó a los candidatos con preguntas que conciernen al departamento de Antioquia: el futuro de Savia Salud, la minería ilegal del Nordeste o el Bajo Cauca, la diáspora de los venezolanos y hasta del acto discriminatorio que sufrió Don José.

GERMÁN VARGAS LLERAS

¿Qué hacer con Savia Salud?

“Savia Salud es un fracaso. Eso fue una empresa que se constituyó entre la Gobernación, la Alcaldía y una empresa privada que poco aportó. El problema no es Savia Salud, son el 1’700.000 colombianos afiliados a esa empresa que merecen mayor atención.

Las deudas de Savia Salud ya superan los 750.000 millones de pesos. El Gobierno expidió un decreto autorizando a que se paguen con cargo a las regalías. Yo lo que creo prudente es liquidar esa empresa, que ese 1’700.000 colombianos y antioqueños pasen a otra entidad que les brinde las garantías de la asistencia y de la oportunidad en el servicio”.

¿Con qué se compromete en Antioquia?

“Yo cada vez que me ha sido viable servirle al departamento lo he hecho y con creces. En vivienda 55 municipios antioqueños recibieron sus programas de vivienda gratis. EL 14% de todo el programa se hizo en Antioquia. Igual podría decir en los recursos que invertimos en materia potable en eso da fe el Urabá antioqueño. Y tuve la oportunidad de poner en marcha la inversión más grande que se ha hecho en Antioquia que fue la modernización de toda su infraestructura.

Yo quiero ser presidente para culminar estas obras y poner otras adicionales en marcha. Recientemente lancé mi programa de movilidad urbana. Me comprometo con Antioquia a recuperar el Ferrocarril de Antioquia, llevarlo hasta La Felisa, Puerto Berrío.

Me comprometo con la ciudad de Medellín a sacar adelante el Tranvía de la 80. Yo quiero ser presidente para superar el déficit habitacional del departamento, para enfrentar los graves problemas de criminalidad urbana. Aquí a Medellín vine alanzar mi plan estratégico para acabar con el microtráfico, la microextorsión, el hurto de celulares, el robo callejero.

Yo quiero ser presidente de Colombia para que todos los colombianos y particularmente los antioqueños puedan gozar de una mejor salud, para recuperar la economía colombiana, su competitividad que será lo que nos genere millones de empleos y quiero ser presidente para cambiar el régimen pensional”.

SERGIO FAJARDO

Sobre cómo combatir la minería ilegal...

“Lo primero: lo que tenemos que hacer siempre es enfrentar a los ilegales, con todo el valor y todo el rigor de la fuerza pública articulada con la Fiscalía, los gobiernos municipales, departamentales, en un proceso de investigación y siempre buscando la plata. En la minería hay un mundo ilegal, donde confluyen -y en mi caso tocó en su momento-, las guerrillas, las Farc, el Eln y las bandas criminales con todas las denominaciones posibles. Ese es un mundo que se tiene que enfrentar con todo ese rigor. Y como digo: seguir la plata, porque hay unas cabezas que están ocultas, que se están ganando una gran cantidad de recursos de la mano de una forma ilegal de llegar a ese territorio. Pero al mismo tiempo, en ese territorio, hay una gran cantidad de mineros que han vivido toda la vida de su minería, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que esas personas se puedan formalizar. Eso se puede hacer”.

Fajardo puntualizó además que se requiere “de un trabajo articulado con las empresas que tienen títulos mineros - ese es un capítulo bien discutible acerca de la minería en Colombia-, pero, dadas las condiciones, articularlos para que puedan trabajar juntos”.

Además sugirió “Iniciar al mismo tiempo el proceso de reconstrucción, de reforestación, de zonas devastadas. Es impresionante el daño que hace esa minería, la de oro en particular, en términos ambientales, en términos de salud, y tenemos que avanzar en la reforestación. Construir con las comunidades proyectos productivos que también permitan alternativas en adición a la minería que se puede formalizar para los mineros ancestrales. Y termino con algo que hicimos nosotros, que yo me siento muy orgulloso, el Centro Minero Ambiental en el municipio de El Bagre, que es un ejemplo para jóvenes que van a hacer minería, pero que la hagan con todo el rigor de la formación ambiental y el conocimiento técnico para que se pueda hacer bien hecha en una comunidad que la quiere hacer”.

HUMBERTO DE LA CALLE

¿Ha sido discriminado? ¿Qué haría como presidente para que no ocurran casos como el de Don José?

“Claro, me recuerda un pasado de discriminación que comenzó a quebrarse con la Constitución del 91 que lo que buscaba era reencontrar una nación que se enriquece con la diversidad y que entiende en ella su gran potencial. No esa igualdad homogénea que excluye por el color de piel, la identidad sexual o como este caso porque se trata de un pequeño músico que estaba prestando un servicio y sufrió discriminación”.

De la Calle añadió además que el papel como presidente “no solo será cumplir las leyes. Las leyes ayudan, pero no resuelven los problemas culturales de tajo. Hay un enorme problema de cultura que olvida esa Colombia profunda que en las ciudades genera cierta indiferencia y eso ha pasado, por ejemplo, con la violencia y la búsqueda de la paz”.

Además culminó con una anécdota que da cuenta de la desconexión de muchas personas de las grandes ciudades con la Colombia rural:

“Me sorprende la profunda insolidaridad de los colombianos como una señora que un día en Bogotá me dijo que qué le iba a importar a ella lo que pasara en el Guaviare, en el Cauca o en Ituango porque la prioridad era que al hijo no lo atracaran cuando salía de fiesta. Esa mujer tiene una gran distorsión mental porque quien atraca en la capital puede ser a su vez el hijo de un desplazado de la violencia, uno de los siete millones que llegaron a las urbes”.

IVÁN DUQUE

¿Qué hacer con los venezolanos migrantes en Antioquia?

“Es una pregunta que se está volviendo generalizada en todo el país. Lo primero que yo propondría es que tuviéramos un fondo de asistencia humanitaria en Colombia para atender a muchas personas en situación de enorme vulnerabilidad que están cruzando la frontera. Que esa herramienta surja de compromisos que teníamos con Naciones Unidas distintos y que pueda aplicarse en este momento a esta materia.

Es importantísimo buscar con otros países un estatus de protección temporal para que no sea solo Colombia el que absorbe todo el flujo migratorio sino que con varios países podamos buscar esa cooperación en el marco del sistema interamericano.

Y tercero es muy importante la normalización migratoria, para que no se empiecen a presentar situaciones donde hay personas que le pagan por debajo de la mesa al venezolano lo que debería pagarle al colombiano, que las normas laborales sean iguales para los dos.

Y creo además que hasta que no caiga esa dictadura no va para el flujo migratorio y por eso hay que actuar ante la dictadura con los mecanismos diplomáticos e internacionales”.

¿Cómo va a trabajar por Antioquia?

“Que nosotros le demos a este departamento el empuje emprendedor que necesita. Que Antioquia siga siendo ese gran eje industrial y transformador. Que tenga la competitividad saliendo a los nuevos puertos: a Puerto Antioquia, a Pisisí.

Que tengamos además en Medellín el gran epicentro de la economía naranja en esta región del país. Que el sector de servicios se siga fortaleciendo abriéndole oportunidades a tantos jóvenes. Que la ciencia y la tecnología y la innovación sean parte articulada de lo que Colombia necesita para construir bienestar. Antioquia tiene mucho que aportar al igual que en la agenda ambiental. Esa Colombia que integran el emprendimiento y la legalidad se tienen que traducir en equidad.

Quiero trabajar con el gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín para avanzar en la jornada única, y para que tengamos preescolares de calidad, para que garanticemos la formación deportiva y cultural en todo el departamento. Y para que le demos una reforma seria al sistema de salud, para que garanticemos cobertura y calidad en los 125 municipios del departamento”.