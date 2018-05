Candidatos presidenciales se comprometen a hacer metro de Bogotá

Los cuatro candidatos presidenciales colombianos que acudieron hoy a un debate sobre Bogotá se comprometieron a apoyar la construcción del metro de la capital colombiana, si bien el izquierdista Gustavo Petro dijo que cambiaría el plan vigente para que sea subterráneo.

En el debate, organizado por el Canal Capital y en el que analizaron la situación de Bogotá y las posibles soluciones, Petro, candidato del movimiento Colombia Humana y exalcalde de la ciudad, aseguró que la ciudad "necesita solucionar el problema de la movilidad antes de nada".



Por ello, criticó el plan de su sucesor Enrique Peñalosa al decir que el metro elevado no solucionará el problema "por ser de menor capacidad" que el subterráneo.



Subrayó que el estudio para hacer el metro subterráneo está más avanzado.



El candidato Iván Duque, del uribista Centro Democrático y favorito en todas las encuestas, se mostró partidario de seguir adelante con el proyecto que tiene actualmente en marcha Peñalosa porque "está listo para comenzar".



Por ello, adquirió el compromiso de "seguir avanzando con diseños y puesta en marcha" con una conexión que lleve el metro elevado hasta la calle 127, en el norte de la ciudad.



Asimismo, consideró "muy importante" entender que por la gran extensión de Bogotá es necesario "empezar a definir las líneas de metro futuras", sobre las que quiere que comiencen a avanzar los diseños.



Precisamente, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) de Colombia autorizó hoy a la Empresa Metro de Bogotá (EMB) a que se endeude por más 1.650 millones de dólares para construir su primera línea.



La construcción del metro es una obra que Bogotá espera desde hace más de medio siglo, pero a pesar de que distintos alcaldes han contratado estudios técnicos nunca se ha conseguido llevarla a cabo.



Durante la administración de Petro, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el Gobierno nacional asumirá el 70 % de las obras de la primera línea del ansiado metro de Bogotá.



El porcentaje fue una promesa que el propio Santos escenificó al entregarle a Petro, en un Consejo de Ministros celebrado en la capital, un cheque por valor de 9,65 billones de pesos (unos 3.360 millones de dólares) con el que se supone se iba a financiar la fase inicial de construcción.



Sin embargo, el alcalde Peñalosa cambió el plan de construcción y optó por un metro no soterrado.



En este sentido, el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, aseguró que, en caso de ganar las elecciones, prefiere seguir la ruta que ya está trazada, puesto que teme que si no se hace se produzca un nuevo retroceso en la construcción.



"Lo más practico es seguir adelante", aseveró De la Calle.



Finalmente, el candidato del movimiento Mejor Vargas Lleras, el derechista y exvicepresidente Germán Vargas Lleras, aseguró que si no se sigue la ruta que ya está trazada se "dilataría la obra", por lo que se comprometió "a sacar adelante el metro de Bogotá" con el diseño actual.



Acerca de la posibilidad abierta por Petro, dijo temer que si se reabre el debate "Bogotá no logre jamás acceder a la primera línea de metro".



Otro de los temas candentes en el debate fue de la seguridad, que se degradó notablemente durante el 2017, un asunto en el que todos coincidieron en la necesidad de elevar el número de policías en la capital.



Duque propuso elevar la cifra actual de policías en 10.000 agentes más durante los próximos cuatro años, lo que se comprometió a hacer de forma gradual.



También subrayó la necesidad de mejorar la labor de inteligencia, a la que señaló que actualmente se dedican 134 policías frente a los 500 de Nueva York o Ciudad de México.



Vargas Lleras agregó que, además de incrementar el pie de fuerza, es necesario construir más estaciones y subestaciones de Policía, combatir los delitos más frecuentes y terminar con la reincidencia.



Por su parte, Petro aseguró que hace falta "un plan de emergencia" y mejorar la formación de los agentes en las escuelas para conseguir "una policía profesional".



El último en intervenir fue De la Calle, quien pilotó las negociaciones de paz con las FARC y quien afirmó que gracias al acuerdo firmado con esa antigua guerrilla habrá más policías para destinar a las ciudades.



El candidato Sergio Fajardo, de la plataforma Coalición Colombia (centro-izquierda) no acudió al debate.