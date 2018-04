Capturado el sospechoso de amenazar a "Matador"

En la mañana de este viernes, miembros de la Dijin de la Policía capturaron al abogado Ariel Ortega Martínez quien es señalado de amenazar contra el caricaturista Julio César González más conocido como ‘Matador’.

Ortega Martínez fue detenido en la noche de este jueves en Cali y espera que durante las próximas horas sea presentado ante un juez de Bogotá para avanzar con su proceso judicial, por los señalamientos hechos contra el caricaturista.

El capturado rindió interrogatorio ante un fiscal el pasado lunes. Una vez se cumplió la diligencia miembros del ente acusador indicaron que cuentan con pruebas para requerir a Ortega Martínez ante los estrados judiciales.

Los hechos que hoy tienen en vilo al abogado sucedieron cuando éste en la red social Twitter realizó señalamientos contra el caricaturista. Producto de estas amenazas Matador decidió, desde el pasado 3 de abril, suspender su actividad en dicha página web.

“Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada… tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, se lee en el trino del caricaturista.

Por estos hechos se conoció que la Fiscalía General solicitará medida restrictiva de la libertad y prohibición para el uso de redes sociales.