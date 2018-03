Capturan cubano que pretendía realizar ataques terroristas en Bogotá

Raúl Gutiérrez Sánchez, de nacionalidad cubana, fue capturado este martes en la noche por la Fiscalía General de la Nación, por presuntamente planear acciones terroristas en contra de ciudadanos norteamericanos en la ciudad Bogotá.

La Fiscalía tienen material probatorio y evidencia física de conversaciones del ciudadano cubano con contactos directos a partir de la aplicación Telegram y vía telefónica con personas identificadas como Matin Muhanad, Said Samuid y Francisco Quintana.

“Con estas personas sostiene conversaciones frecuentes y relacionan temas de la ejecución de una acción terrorista en contra de ciudadanos norteamericanos en la ciudad de Bogotá”, informó la Fiscalía en medio de la imputación de cargos en audiencia reservada en el complejo judicial de Paloquemao.

En medio de la diligencia, la fiscal aseguró que por medio de la red social Telegram identificó que Gutiérrez Sánchez recibía indicaciones de la forma cómo debía delinquir en la capital del país.

“De los usuarios de estos perfiles, específicamente de Matin Muhamed y Amir Maquin, ha recibido instrucciones puntuales de la forma en la cual debe construir, adecuar e instalar artefactos explosivos para efectuar y dar como fin para la acción terrorista y dar muerte a número plural de ciudadanos norteamericanos en la ciudad de Bogotá”, dijo la fiscal del caso.

En medio de su exposición, también reveló una conversación que sostuvo Gutiérrez Sánchez con Matin Muhanad, en donde se menciona que los ataques terroristas estaban dirigidos a miembros de la embajada estadounidense y políticos del territorio nacional.

“El día 8 de febrero del año 2018 entre Raúl Gutiérrez y Makin Muhanad existe la siguiente conversación: (Gutiérrez) hermano disculpa estaba haciendo seguimientos a personal de la embajada y políticos nacionales. Le responde (Muhanad): está bien no sucede nada, pero cuántos son, me podría decir; Y le responde (Gutiérrez): más de 29 mixtos, van almorzar al happy hour y se sientan solos en una mesa, se sientan dispersos pero juntos, el lugar no es tan grande es un pub. (Muhanad): Y cómo alcanzas a atacar, te vas a sacrificar. (Gutiérrez): si toca, toca, si logró salir bien, pedí trabajo en lavado de platos”, leyó la fiscal.

Según la entidad, una vez tienen identificado el objetivo que, en este caso serían los 29 norteamericanos, Muhanad, el hombre de quien recibía presuntamente “un adoctrinamiento, el Cubano Raúl Gutiérrez Sánchez en cuanto a un tema de radicalismo Islámico y específicamente frente a temas de extremismo religioso”, pudieron coincidir que los encuentros vía virtual se venían realizando desde el día 29 de enero del año 2018 y hasta días antes a la captura del ciudadano cubano.

Tras esto, la Fiscalía conoció que el atentado terrorista en la capital del país estaba programado para el pasado martes 6 de marzo, sin embargo, el mismo no se pudo concretar.

“De esta información se puede establecer que tuvo coordinación para llevar a cabo un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá el 6 de marzo de 2018, atentado terrorista que finalmente no se llevó a cabo y se reprogramó esa consecución para el día de ayer 13 de marzo”.

Por otro lado, en medio de la intervención, la fiscal del caso aseguró que en el marco de las interceptaciones hechas a Gutiérrez Sánchez y Amir Maquin, este último le da instrucciones de cómo hacer los artefactos explosivos con los que atentará en el establecimiento comercial.

“Raúl Gutiérrez recibe expresas instrucciones de la elaboración del artefacto explosivo. Le dice Makin Muhanad a Raúl: te voy a explicar lo que podrías hacer y el detonador lo tendrás que hacer con un archivo que te voy a enviar, pero esto es lo que se me ocurrió: necesitas dinero y saber dónde conseguir los materiales conseguí una olla grande que quepa en una mochila de uso deportivo, los materiales son: Raul le responde ok: mochila, pólvora, tornillos y tuercas”.

En la exposición de la Fiscalía, Gutiérrez Sánchez debía llenar la olla con las tuercas en los costados, por dentro y por fuera, debía además rellenarla con pólvora y el detonador debía ser de más de 20 centímetros de largo, para que le diera diez segundos para salir del lugar.

“Puedes conseguir la pólvora, puedes conseguir los materiales que lo componen que es nitrato de potasio, azufre y carbono, para componer la pólvora tienes que mezclar todos los materiales en cantidades iguales y tienes que saber la magnitud de la olla”, leyó la Fiscalía en el relato de Amir Maquin.

Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó los delitos de terrorismo y concierto para delinquir, por los cuales se declaró inocente. Se espera que en la mañana de este jueves se defina la medida de aseguramiento.