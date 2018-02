Caso de María Cabrera :"¿Para que se ponen a envenenar tragos? la mataron"

Un nuevo audio en que el una amiga de María Andrea Cabrera le dice a la madre de esta que los tragos que bebieron las muchachas estaban envenenados se constituye en la nueva prueba que la familia de la estudiante de comunicación social, muerta el pasado 4 de febrero, aporta a las autoridades a fin de demostrar que el caso se trata de un homicidio.

"Salieron a rumbear con Jaime Esparza, Luis Miguel Flórez y Ladino y les dieron algo en el trago y María se sintió mal, entonces le dijo a María Carolina como: 'María, me siento mal'. Le dijo, 'camine vamos para mi casa'. Y ya, y estaban ahí en la casa de Carolina, y Andrea se acostó. Entonces María Carolina dijo como: 'no, debe estar como... o sea, muy borracha. La volteó para empijamarla y ya estaba blanca, los labios morados y tenía sangre en la nariz. (...) La mataron, la mataron, o sea, pa' qué se ponen a envenenar tragos, marica, eso no se hace".

La narración "angustiosa" de la muchacha es considerada por Granados y por la familia de María Andrea una evidencia de que María Carolina Daza y Lina León, las dos acompañante de la joven en la jornada de rumba, desconocían el presunto consumo de metanfetaminas y que solo hasta las horas de la madrugada advirtieron que sus tragos pudieron ser "enveneados".

Hasta el momento, los testimonios perfilan a Jaime Esparza como el sospechoso principal de haberle dado "pepas" a María Andrea. En otro audio conocido el fin de semana pasado se escucha cuando la misma María Andrea le cuenta a una amiga que el joven, hijo de un poderoso empresario del chance, quiso besarla ala fuerza.

Además en los testimonios de Lina León y María Carolina Daza se expone que Esparza no las ayudó a socorrer a María Andrea cuando esta empezó a sentirse mal de salud.

María Andrea Cabrera sufrió una hemorragia nasal en el camino del amanecedero Mint Social Club, donde rumbearon, al apartamento de una de las amigas.

En su declaración a las autoridades, Esparza ha dicho que María Andrea Cabrera era una consumidora ocasional de éxtasis, concepto que corroboró Felipe Vega, exnovio de la joven.