Centro Democrático rechaza pedido de la ONU sobre la Jep

Tras el comunicado emitido este martes por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en el que les solicitó a las instituciones del Estado remover con urgencia los obstáculos que impiden cumplir con los compromisos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la bancada del Centro Democrático publicó una respuesta en la que rechazó el pedido del organismo y resaltó que "no acepta sus exigencias".

"Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como ‘obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz en Colombia cumpla con sus compromisos con la justicia y el derecho de las víctimas’. Las propuestas de ajustes no sólo enmiendan errores sino responden al deseo de la mayoría de los colombianos que así lo han manifestado en dos ocasiones: la victoria del No en el plebiscito de 2016 y la elección de Iván Duque como Presidente con el compromiso de hacer correcciones a los Acuerdos", aseguró en un comunicado.

De acuerdo con la bancada, la cual destacó ser la mayor responsable de la elección del presidente electo Iván Duque, "los colombianos siguen esperando que se realicen los ajustes que nos permitan tener un proceso donde las víctimas sean de verdad el centro, nos permita tener una paz estable y duradera y defender la honra y el buen nombre de los miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional de Colombia, quienes han combatido los ataques del terrorismo que pretendía derrocar la democracia en Colombia".

En su comunicación de este martes, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia resaltó que el proceso de paz se destaca por su compromiso de asegurar que el tránsito del conflicto armado a la paz se acompañe de verdad, justicia, reparación para las víctimas y no repetición.

Además, sostuvo que la JEP se ha dado en conformidad con el Acuerdo de Paz y fue establecida constitucionalmente con el aval de la Corte Constitucional y el respaldo de la Corte Suprema de Justicia para entrar en función el 15 de marzo de este año. "Sin embargo, tres meses más tarde, sigue sin las normas de procedimientos requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de sus magistrados y magistradas", añadió.

"Más de un año después de la aprobación del Acto Legislativo 01 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, las víctimas siguen esperando que se realicen las primeras audiencias y comparecencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario", dijo la Misión y pidió que es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz.

Este cruce de mensajes ocurre en medio del tire y afloje en que se ha enfrascado la discusión y aprobación de la ley que fija el código de procedimiento o reglamento de la JEP en el Senado de la República, un proyecto cuya suerte se conocerá este miércoles.