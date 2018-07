Centro Democrático y Petro le piden a Uribe que no renuncie al Senado

Tras conocerse la noticia política más importante de los últimos días, la renuncia del expresidente y jefe del Centro Democrático a su curul en el Senado, las reacciones no han cesado sobre lo que debe ser su futuro para que pueda enfrentar una investigación ante la Corte Suprema de Justicia que le llamó a rendir testimonio.

Su partido, en una reunión extraordinaria, el martes expidió una comunicación en la cual se expresa que: "El Centro Democrático reitera su absoluto respaldo a su presidente fundador Álvaro Uribe Vélez. Sabemos de su comportamiento probo y siempre ajustado a la ley. La inocencia del presidente Uribe es indiscutible. Tenemos serias pruebas que demuestran que este proceso sobre presiones a supuestos testigos es un montaje de sus enemigos políticos. Le pedimos al presidente Uribe que pese a las infamias, permanezca en su tarea de defender la democracia desde el Congreso. Le solicitamos que no renuncie. Somos millones de colombianos los que lo queremos y nos sentimos representados por él. Colombia lo necesita".

En la declaración se manifiesta igualmente que "el país estaba advertido de la inminencia de estos eventos, tendientes a atacar la estabilidad del nuevo gobierno. En los días siguientes estaremos mostrando las evidencias de esta estrategia, donde también, han tratado de implicar al representante Álvaro Hernán Prada. Convocamos a la ciudadanía a rodear al presidente Duque y al presidente Uribe ante estos nuevos ataques, a los que ya estamos acostumbrados".

Pero no fue el único que le solicitó que no se vaya. El mayor opositor en el Senado, Gustavo Petro, le pidió que tampoco se vaya y siga en el Congreso.

"Me junto al Centro Democrático y le solicito a @AlvaroUribeVel no renunciar al senado y respetar la Corte Suprema de Justicia. Le solicito al senado no aceptar la renuncia del senador Uribe. El que nada hace nada teme, el que la hace la paga", escribió en su cuenta de Twitter.

A su turno el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, al hacer referencia al tema señaló que "la verdad es el camino para la reparación y la reconciliación. El llamado de la Corte Suprema a @AlvaroUribeVel se convierte en una oportunidad para reparar a las Víctimas y demostrar respeto al país".