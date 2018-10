Choque entre Minjusticia y Corte Suprema por extradición de Andrés Felipe Arias

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, negó haber recibido alguna solicitud de la Corte Suprema de Justicia para adelantar los trámites de extradición de Andrés Felipe Arias, quien se encuentra en territorio estadounidense mientras es procesado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. “Siempre me preguntan pero a mí no me ha llegado ninguna solicitud”, dijo.

La afirmación de la jefe de la cartera de justicia la rectificó el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, quien aseguró que la solicitud fue remitida al despacho de la ministra desde hace varios meses.

“Hace dos meses el presidente de la Sala Penal suscribió una solicitud reiterándole al Gobierno, a través de los trámites de la Cancillería y los canales diplomáticos, la extradición del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias”, dijo el Barceló.

Arias fue condenado a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y desde hace cuatro años está requerido en extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia.

En febrero de este año la defensa del exministro solicitó a la Corte Suprema de Justicia la aplicación de la doble instancia. La petición se dio para que se pueda impugnar la sentencia emitida por la entrega de millonarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.

El abogado Víctor Mosquera señaló, en su momento, que “le estamos solicitando a la Corte Suprema de Justicia que le dé el derecho a la apelación a la condena injusta y arbitraria que se dictó contra él, con base en el principio de favorabilidad”.

