Cinco millones habría recibido funcionario de la corte por favores judiciales

Ante el Juez 21 con función de Control de Garantías la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de cohecho a Jairo Yovanni Caicedo Rojas, funcionario de la Secretaría General del Alto Tribunal, quien presuntamente habría recibido dádivas para garantizar la selección y el direccionamiento de tutelas.

En medio de la diligencia judicial que se cumple a esta hora en el Complejo Judicial de Paloquemao el fiscal del caso argumentó que la función de Caicedo Rojas era de recibir y dar trámite a las acciones de tutela que llegan y posteriormente dar devolución a las mismas.

“Es en ese marco y en ese contexto que usted ha aprovechado el ejercicio propio de sus funciones en el que pactó con particulares y específicamente con el abogado Juan Carlos Restrepo Bedoya la recepción de dineros públicos bajo la promesa de lograr que las tutelas fueron revisadas y accionada por parte de la Corte Constitucional”, dijo el fiscal.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, el primer hecho que vincula a Caicedo Rojas con actos delictivos tuvieron lugar en la ciudad de Bogotá durante el año 2016.

“Es que usted entre enero y mayo de 2016 en el trámite de la tutela que corresponde a Miguel Ángel Melchor Múnera más conocido como ‘Mellizo’ se reunió con el señor Juan Carlos Bedoya y se acordó la suma de dinero entre 50 y 100 millones de pesos a cambio de examinar y corregir el escrito de revisión para que fuera direccionada a un magistrado de la Corte Constitucional por este caso se habría acordado la suma de 2.000 millones de pesos”.

De acuerdo con la Fiscalía, en este caso Caicedo Rojas habría recibido entre 800.000 y un millón de pesos, debido a que Melchor Múnera consideró que la suma era elevada y no hubo un acuerdo final por lo que la tutela no fue direccionada a ningún magistrado para que se cumpliera su cometido.

Por otro lado, aseguró el fiscal del caso que hubo un segundo hecho en octubre 2016 en el que funcionario del alto tribunal, pactó nuevamente con el abogado Restrepo Bedoya una situación similar a la mencionada anteriormente que beneficiaría a Adriana Patricia Páez Ortega, pero esta vez Caicedo Rojas habría recibido una suma de dinero más grande.

“Usted el día nueve de noviembre alcanzó a recibir en la ciudad de Bogotá y en las instalaciones de un café Oma en el centro de la ciudad, una suma aproximada de cinco millones de pesos, no obstante no existió un acuerdo final por lo que la tutela no llegó a feliz terminó”.

Por estos hechos, el funcionario de la Corte se declaró inocente. El juez decretó un receso y en las horas de la tarde continuará la exposición de la Fiscalía donde se determinará si es enviado o no a la cárcel.