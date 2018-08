Claudia López afirma que bajar sueldo de congresistas no afecta la Rama Judicial

Claudia López, promotora de la Consulta Anticorrupción, respondió a las críticas del sindicato Vocero Judicial, el cual se opone al punto que le baja el sueldo a los congresistas, porque aparentemente afectaría los sueldos de los funcionarios de la Rama Judicial.

Vocero Judicial emitió un comunicado en la mañana de este miércoles oponiéndose a la posibilidad de bajarle el sueldo a los parlamentarios, porque esto incidiría en la Ley 4ª de 1992, la cual establece un referente porcentual con el superior jerárquico, es decir, un magistrado gana el 80 % del salario de un congresista, y el magistrado auxiliar el 80 % de su superior y así sucesivamente.

“No pretendemos defender a los congresistas, pero si estamos seguros que al satanizar el salario y considerarlo como corrupción, más que ayudar a luchar contra este flagelo permitirá abrir la puerta para que con posterioridad se busque, bajo cualquier pretexto, afectar la totalidad del salario del pueblo colombiano, pues debe tenerse en cuenta que el salario de los empleados públicos es referente para fijar la remuneración en el sector privado”, explicó Vocero Judicial.

Por su parte, Claudia López aseguró que el temor de los sindicatos judiciales es infundado. “Yo le he explicado eso a los sindicatos de la Rama Judicial: Nosotros vamos a proponer una ley que diga que a estos 395 altos funcionarios del Estado regúlelos así y desvincule el salario de los demás del monto que tenga el de la cúpula".

Así las cosas, el sueldo de los congresistas pasaría a cerca de 20 millones de pesos, al igual que el de los ministros, directores de Departamento Administrativo; magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo Nacional Electoral; el Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, gobernadores y alcaldes.

“Ellos me dicen que no tienen confianza en el Congreso, temen que ellos hagan algo distinto de lo que se está pidiendo en la consulta, pero yo les he explicado que los congresistas no pueden ir en contra del mandato expreso que vote la gente”, concluyó la exsenadora.