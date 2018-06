Colombia es el tercer país con la cifra más alta de homicidio infantil

En la mañana de este viernes la organización Save The Children reveló que Colombia ocupa el tercer puesto, entre 157 países, con la cifra más alta de homicidio infantil en el mundo, seguido de Honduras, Venezuela, El Salvador y Brasil.

El informe ‘Las múltiples caras de la exclusión’ recopiló datos desde el 2015 y hasta el 2017, encontrando que sólo en los doce meses del año pasado fueron asesinados en el país 715 menores, entre los 0 a 18 años.

“El año pasado Colombia ocupaba el cuarto puesto, hoy el tercero, eso quiere decir que estamos empeorando. No se está garantizando el derecho a la vida de los niños y el impacto de ello es incalculable”, manifestó Luz Alcira Granada, directora de incidencia política y comunicaciones de Save The Children para Colombia.

Para Granada, “en el país se está perdiendo la niñez. Estamos inclusive por encima de países con mayores niveles de guerra. Y lo que está pasando es que los niños están muriendo no solo por el conflicto armado, sino por la violencia intrafamiliar, la violencia urbana como balas perdidas, por las pandillas…”.

Save the Children detalló que Colombia es el quinto país con mayor porcentaje de niños desplazados por el conflicto armado, por debajo de Siria, Sudán del Sur, Somalia y República Centroafricana.

“Los menores que crecen en medio de una guerra, que son objetivo de grupos violentos, que padecen enfermedades y mueren a causa de ellas, y que enfrentan una discriminación extrema se les priva de todo lo que los convierte en niños y niñas”, afirmó la directora de Save The Children Colombia, María Paula Martínez, quien añadió que es “inaceptable que en 2018, millones de niños y niñas en el mundo aún no puedan ejercer el derecho a estar protegidos, a aprender, a crecer y a jugar. Debemos y podemos hacer más”.

INDICADORES

Fueron 8 indicadores los que la organización analizo: tasa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años, retraso del crecimiento, falta de escolaridad en los niños y niñas, trabajo infantil, matrimonio infantil, tasa de natalidad de adolescentes, desplazamiento por el conflicto y tasa de homicidio infantil.

Y es que, para Martínez, es preocupante que la gran mayoría de los casos de violencia a los niños se dé en su ambiente familiar cuando es la institución principal en la protección de los menores. Los están asesinado, violando, maltratando física y psicológicamente en sus hogares. Es necesario que se haga algo al respecto y se invierta en formación integral a los padres de familia”, aseguró la directora de la organización y añadió que uno de cada dos niños a nivel mundial está en riesgo de que se le prive el disfrute de su niñez. "No se está invirtiendo en la infancia y no se asegura un mismo trato para todos los niños, la infancia no está siendo bien contabilizada en las regiones más apartadas", dijo.

Este panorama presentado por Save the Children coincide con el 'Forensis 2017' del Instituto Nacional de Medicina legal y el cual también fue presentado esta semana. Allí Carlos Valdés, director de la entidad, mostró su preocupación por el incremento en los homicidios en menores de edad entre cero y cinco años de edad, teniendo como registro durante 2017 un reporte de 51 casos.

Para Valdés ese consolidado “desdice mucho de esta sociedad” y agregó que el reporte elaborado muestra como “en infancia, entre los 6 y 11 años se presentaron 29 casos de homicidio. En la adolescencia entre los 12 y los 17 se presentaron 695 casos”.

DESPLAZAMIENTO

El informe resalta además que el desplazamiento forzado de los menores es un punto para detenerse. En ese sentido, se encontró que en Colombia hay 7’671.124 de personas desplazadas internas, es decir, nacionales de Colombia que se han visto obligados a huir de sus hogares, siendo dos millones niños y niñas.

"Comunidades enteras abandonan sus tierras inclusive después del acuerdo de paz con las FARC. Los enfrentamientos entre grupos armados como el ELN, el EPL, las fuerzas paramilitares, pandillas y carteles de las drogas generan desplazamientos masivos en todo el territorio nacional", explicó Granada.

Según el informe, esto lleva a que Colombia ocupe ese quinto lugar por debajo de Siria (68,1), Sudán del Sur (31,1), República Centroafricana (25,1) y Somalia (17,9), y apenas supera a Afganistán (14,1), Irak (13,6), Eritrea (10,7), Georgia (7,6) y Sudán (7,5).