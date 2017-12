Colombia extenderá su autosuficiencia petrolera uno o dos años más: ANH

Colombia extenderá su autosostenibilidad en uno o dos años gracias al repunte en los precios internacionales del petróleo y al aumento de las reservas probadas, informó el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia Sepúlveda.

Al presentar un balance de las actividades de 2017, el funcionario dijo que esto se debe al aumento de las reservas contingentes que, por cuenta de los mejores precios internacionales del crudo, ahora serán consideradas como reservas probadas.

“Gran parte de esos recursos contingentes que no los podíamos sacar por los bajos precios, ahora por cuenta de la estabilización harán parte de las reservas probadas. Entonces, la buena noticia es que las reservas probadas no van a seguir cayendo como venía pasando en los últimos cuatro años. Vamos a tener unos años más de autosuficiencia. Lo determinaremos con exactitud a final de este año cuando se conozca el consumo total de la producción, pero por lo menos vamos a extender uno o dos años más nuestra autosuficiencia”, explicó Velandia Sepúlveda.

El presidente de la ANH agregó que al cierre de este año los indicadores serán “muy positivos”, gracias a los precios internacionales, a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y a que “triplicamos el número de pozos frente a los del año pasado, aunque estamos lejos del nivel de 2012. Además, la inversión extranjera (en el sector hidrocarburos) creció en 35 %, y la taza de éxito es alta: uno de cada tres pozo perforados”, afirmó.

Velandia agregó que para el año próximo se tendrá una inversión de 4000 a 4500 millones de dólares, incluido el plan de inversiones que anunció Ecopetrol por 3500 millones de dólares. “Es una cifra muy importante si se compara con los 1900 millones del año pasado, que fue muy crítico”, agregó.

El directivo confía en que el reto para el año entrante es alcanzar una producción diaria de 900 mil barriles diarios que garanticen las tranquilidad en las finanzas públicas. “Después de permanecer varios años de tener un aporte (al fisco nacional) de 6 %, 7 %, y el año pasado lo más crítico, casi 0 %, vamos tener cifras positivas al finalizar este año. Estaremos por encima del 2 %”, dijo.

La ANH, dijo su presidente, la inversión extranjera estará entre 50 millones y 80 millones de dólares en zonas ahora libres de conflicto, donde hay contratos firmados pero no se había iniciado la exploración debido a la situación de orden público.

“(El acuerdo de paz con las FARC y el cese el fuego con el ELN) Nos permite, primero, mantener los niveles de producción, reducir los costos de recuperación de la infraestructura, y que muchas compañías puedan iniciar labores (de extracción)”, agregó Velandia.

Así mismo, se mostró satisfecho de que muchos municipios estén repensando el tema de las consultas populares frente la actividad petrolera en sus jurisdicciones, pues dijo que de 45 consultas anunciadas hay 13 suspendidas o congeladas.

“Vamos a insistir mostrándoles los beneficios que les deja la industria petrolera antes de acudir a las urnas. La mayor parte de las consultas que se están suspendiendo es porque las comunidades están buscando otros mecanismos distintos a la consulta popular que frene el desarrollo de las regiones”, señaló.

En ese sentido, el presidente de la autoridad petrolera del país recordó que el proyecto de ley que fija nuevas reglas para la realización de consultas populares sobre el aprovechamiento de los recursos no renovables será presentado en la próxima legislatura.

Y les respondió a quienes han pedido revisar la canasta energética del país. “El Gobierno ha venido haciendo todos los esfuerzos por mejorar nuestra canasta energética, pero eso no se hace de la noche a la mañana: no podemos cambiar el modelo económico, no podemos prescindir ni del petróleo ni del carbón de la noche a la mañana. Eso toma por lo menos diez años”, concluyó.

