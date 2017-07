Colombia no reconocerá resultados de la Constituyente en Venezuela

“Esa asamblea constituyente tiene un origen espúreo y, por consiguiente, sus resultados tampoco podremos reconocerlos”, afirmó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al referirse a la crítica situación que se vive hoy en Venezuela.

“Lo que sí seguiremos insistiendo es en una solución pacífica, ojalá rápida, democrática, para que esa nación que tanto queremos –y quiero expresar nuevamente mi solidaridad con el pueblo venezolano–, salga pronto de ese oscurantismo”, agregó el mandatario.

Durante la celebración de los 50 años de la Universidad Autónoma del Caribe, el pasado viernes en Barranquilla, el primer mandatario consideró que el país vecino “está viviendo una época de oscurantismo”.

“Desde allá nos llegan insultos, que nosotros escuchamos, los colombianos, como cuando escuchamos llover. Pero tengo que decir que yo sí soy un vasallo del imperio, pero del ‘Imperio de la República de las Letras’, que en el siglo diecinueve, a comienzos, autoproclamó un grupo de científicos, de intelectuales, de amantes de la libertad, de librepensadores. Ese imperio que trascendió, y todavía trasciende, fronteras, religiones, étnias, y que defiende la democracia y la libertad”, dijo.

“Es por eso, porque siempre he pertenecido y he defendido ese imperio de las letras y de la libertad, que no estuve de acuerdo, como no estuvo de acuerdo la comunidad internacional, con la convocatoria a esa asamblea constituyente el próximo domingo”, puntualizó el Jefe de Estado.

Las críticas al presidente Nicolás Maduro respecto a la constituyente tienen que ver principalmente porque para cambiar la Constitución debió convocar primero un referendo, en el cual el constituyente primario -los venezolanos-, decidieran si querían o no convocar esta acción, tal y como se hizo en 1999.