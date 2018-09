Colombia no tendrá embajada en Palestina, pese a reconocimiento

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que Colombia no tendrá embajada en Palestina, pese a haberla reconocido como Estado recientemente.

Holmes Trujillo confirmó que el gobierno de Iván Duque no "reversará" la polémica decisión tomada por el expresidente Juan Manuel Santos, pero tampoco se "avanzará" más allá.

"No hay reversa, pero tampoco avanzaremos. No existe el precedente en Colombia de desconocer un Estado, pero no vamos a abrir una embajada; tenemos que fortalecer aún más nuestra relación con Israel", dijo el Canciller durante su visita diplomática a Washington, Estados Unidos.

De este modo, Colombia continuará manteniendo relaciones tanto con Palestina como con Israel en Tel Aviv, capital israelí.