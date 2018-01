Colombia tuvo la tasa de homicidios más baja en 42 años

Un balance positivo sobre la reducción en los hechos violentos durante el 2017, como también del comportamiento de los ciudadanos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, entregó este martes el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

En su primera alocución presidencial del año, Santos sostuvo que “en el cierre del 2017 y el comienzo de este 2018, nuestro país vivió las fiestas más tranquilas en muchísimo tiempo. El año pasado terminó con la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años –24 muertes violentas por cada 100.000 habitantes–, y fue el año más tranquilo de las últimas décadas”.

Consideró igualmente positivo que nunca antes salieron tantos colombianos a recorrer el país: “fueron casi 13 millones de vehículos -que transitaron por más y mejores vías. Este año seguiremos metiéndole el acelerador a la revolución de la infraestructura. Son, también, vías más seguras. Estas fueron la navidades con menos accidentes”.

Al respecto, el Jefe del Estado reportó que en la primera semana del año los accidentes se redujeron 66 %, los muertos 27 %, y los heridos 65 %.

El otro indicador que presentó una reducción importante fue el número de quemados por pólvora. “La cifra se redujo 21 %, a 263 casos en estas festividades. Esta cifra no tiene precedentes por lo baja, pero no es satisfactoria y tenemos que seguir trabajando hasta que no haya ningún niño quemado con pólvora”.

Finalmente, hizo referencia al censo nacional, al cual consideró como una herramienta fundamental “para saber cuántos somos, también para conocer dónde vivimos, en qué condiciones y qué necesidades tienen cada persona y cada hogar. El índice de Pobreza Multidimensional nos ha permitido reducir la pobreza extrema a casi la mitad, porque logramos focalizar mejor la inversión social en las necesidades de los colombianos más vulnerables”.

Santos invitó a los colombianos a participar activamente en el mismo. “Tener mejor información nos permitirá diseñar mejores programas para seguir avanzando en materia de educación, salud, vivienda, en la reducción de la pobreza”, concluyó el mandatario colombiano.