Comienza en firme el proceso de empalme entre Santos y Duque

El proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante comenzó en firme este lunes con reuniones en los sectores de Transporte y Hacienda, dentro de las áreas temáticas en las que se dividió la tarea, que concluirá el próximo 15 de julio.

Para coordinar este proceso, el presidente Juan Manuel Santos encargó a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez; y al secretario General de la Presidencia de la República, Alfonso Prada.

Por el lado de Duque, hacen parte del equipo de empalme el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue uno de sus asesores cercanos durante las elecciones. También integra el equipo Alicia Arango, directora de la campaña presidencial y la vicepresidente electa Marta Lucía Ramírez.

Los equipo se reunieron por primera vez el jueves pasado en la Casa de Nariño, paralelamente a la entrevista de trabajo que tuvieron el presidente Juan Manuel Santos y el mandatario electo, Iván Duque.

La siguiente es la agenda de reuniones para esta semana:

Lunes 25 de junio

12:00 m Transporte

2:00 p.m. Hacienda

3:00 p.m. Departamento Nacional de Planeación

Defensa

Comunicaciones

4:00 p.m. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Martes 26 de junio

10:30 a.m. Educación

12:00 m Relaciones Exteriores

2:00 p.m. Paz

Miércoles 27 de junio

8:00 a.m. Ambiente

8:30 a.m. Vivienda

10:30 a.m. Cultura

Viernes 29 de junio

9:00 a.m. Comercio