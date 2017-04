Cómo salvar a su celular del bloqueo masivo de este lunes

El IMEI es un código pregrabado en los teléfonos móviles que identifican a su aparato de forma exclusiva en todo el mundo, y les sirve a las autoridades colombianas para combatir el tráfico de celulares robados.

Sea por pereza, desconocimiento o falta de tiempo, si usted no ha registrado el IMEI de su celular lo más seguro es que desde este lunes no pueda hacer ninguna llamada.

(Lea aquí:Desde este lunes se bloquearán celulares sin homologar)

La buena noticia es que como aún no es primero de mayo, está a tiempo de salvarlo. Es muy fácil y, en la mayoría de los casos, no tiene que ir a ninguna sucursal de su operador -ni siquiera levantarse de la cama- para hacer el trámite. Siga estas instrucciones:

1. Lo primero es verificar que su celular esté homologado. Si usted lo compró en Colombia, en un sitio autorizado, puede obviar este paso y seguir en el punto 3 de este instructivo. Pero si lo compró por internet o en un país extranjero, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) quisiera verificar que su equipo cumpla con las normas técnicas mínimas y no afecte su salud por la radiación.

Vaya a la página web http://www.siust.gov.co/siic/publico/terminal-homologada y tenga a la mano la referencia de su equipo (marca y modelo). Llene los campos y verifique que su celular esté en la lista de aparatos homologados.

2. Si no está en esa lista, el registro de su IMEI va a ser más complicado, porque primero tiene que solicitar la homologación. Para eso debe tener dos pantallazos a la mano: uno del Imei (marque #06#) y otro de la etiqueta del teléfono, en el que se vea la marca, modelo, código FCC-ID y el IMEI. Vaya al formulario de homologación de la CRC, llene todos los datos y adjunte las dos imágenes. En 15 días hábiles tendrá la respuesta del CRC, lo que quiere decir que si su equipo no está homologado, no alcanzará a salvarlo del bloqueo del 1 de mayo.

3. Si su equipo ya está homologado, el trámite es muchísimo más sencillo. Busque el IMEI de su celular, un número de 15 dígitos que le aparece al marcar #06#. Anótelo en un papelito o mándele el pantallazo a alguien que esté al lado suyo, porque lo necesitará para el siguiente paso.

4. Registre el Imei en su operador. En casi todas las empresas puede hacer este trámite por vía telefónica o por internet. ¿Qué necesita? El número IMEI, por supuesto, la cédula del titular de la línea y el número de expedición. Si lo hace por internet, necesita además la factura de compra de su equipo o llenar un formulario en el que declara que su celular no es robado -es mucho más fácil por la línea de atención al cliente-.

5. Así se hace el trámite en cada uno de los operadores de Colombia. Recuerde que la tarjeta sim del operador debe estar puesta en el equipo al momento de registrarlo:

Movistar

Vaya a esta dirección web o marque #256

Claro

Puede registrarlo desde esta página web ó

Marcando *611

Para pospago opción 7 y luego opción 2.

Para prepago, opción 8.

Tigo

Vaya a esta dirección web

Marcando *300, opción 6.

Enviando un SMS al 585 con la palabra CONSULTA

Virgin

En esta página web, en la que debe registrarse primero ó

Marcando *111 opción 1, opción 2.

Enviando un mensaje al 85432 con la palabra EQUIPO y siguiendo las instrucciones.

Otros operadores

En Avantel, Móvil Éxito, Uff Móvil, ETB y UNE este trámite se hace a través de la página web de cada operador.

6. La ñapa: si su celular tiene doble tarjeta sim y ya se lo bloquearon, puede volver a usar su teléfono sin necesidad de ir hasta la oficina del operador con la factura de compra. Solo tiene que cambiar la tarjeta sim al otro puerto y registrar el nuevo IMEI en el menor tiempo posible, siguiendo las instrucciones anteriores.