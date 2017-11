Como se esperaba, con poca asistencia y en normalidad avanza consulta liberal

Como era esperado, con una baja asistencia de electores y en normalidad se cumple a esta hora en el país la elección del candidato presidencial del Partido Liberal, en el marco de la única consulta popular abierta que se realizó este domingo.

Un par de horas después de estar abierta la jornada, diez de la mañana, el registrador nacional Juan Carlos Galindo entregó el primer reporte oficial de la votación y aseguró que está en normalidad.

“En esta consulta liberal el papel de la Registraduría es un papel de apoyo a una consulta de los partidos. Lo que tenemos dispuesto es que vamos a establecer un escrutinio especial, un sistema de transmisión por parte de los jurados de votación y los testigos electorales que va a ser recibido por los centros de computo que tenemos en Medellín y Bogotá, aspiramos tener los resultados a una hora razonable no tenemos un preconteo como normalmente ocurre en las elecciones ordinarias. Hoy mismo vamos a entregar los resultados pero no con la rapidez con la que la hacemos en las elecciones regulares”, dijo el funcionario.

Insistió el registrador que no hay una hora determinada para mostrar al país el resultado, “históricamente no se había presentado una consulta de un partido fuera de un certamen electoral ordinario. Esperamos entregar los resultados rápidamente no me atrevo a dar hora porque dependemos del reporte de los puestos y mesas”.

Del gobierno nacional tan sólo se ha pronunciado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien aseguró que hay un reporte de normalidad en la consulta liberal que se adelanta este domingo. Así mismo sostuvo que no se han presentado incidentes y que la única anormalidad se presentó en las sedes de las Universidades Nacional y Pedagógica en Bogotá.

“Tenemos un reporte de tranquilidad en todas partes, hoy tenemos más de 4400 puntos de votación en todo el país y se instalaron un poco más de 9400 mesas. Quiero dar un reporte de tranquilidad salvo que tuvimos que mover unas mesas a la zona exterior en universidades Nacional y Pedagógica, en cuestión de orden público no ha habido ningún reporte”, dijo el jefe de la cartera Defensa.

Tras votar los dos candidato liberales se pronunciaron y volvieron a invitar a salir a votar. Juan Fernando Cristo aseguró que la consulta permite a las personas decidir sobre el futuro de los partidos “hay que fortalecer la democracia y la mejor manera es dejando que la gente vote y tome las decisiones. Es una buena noticia, queremos invitar a todos los colombianos a que participen se movilicen y definan el futuro de la candidatura liberal a la Presidencia”.

A su turno Humberto de la Calle exaltó el carácter democrático de la decisión que se toma hoy “en el país ha existido la idea de que los partidos son roscas cerradas, este partido le pregunta a la ciudadanía y el este país debe meditar con respecto a los procesos de participación. Lo que hacemos es preguntar a los ciudadanos, a diferencia de otros partidos que escogen por las indicaciones de su jefe de su caudillo”.

En la consulta, que generó polémica porque cuesta 40 mil millones de pesos, están habilitados para votar 35.091.924 de personas.

La consulta es abierta, es decir pese a ser por los candidatos del Partido Liberal cualquier ciudadano puede participar en ella sin necesidad de militar en la colectividad. Además, la consulta solo se llevará a cabo en las cabeceras municipales, no en las zonas rurales.

Quienes quieran salir a votar en las ciudades o municipios (cabecera) lo podrán hacer en el puesto de votación tradicional en donde lo han hecho en las elecciones ordinarias anteriores.

El liberalismo espera recibir al menos 500 mil votos, la mitad de lo alcanzado en 2008, cuando se hizo la última consulta interna donde alcanzó un poco más de un millón de votos.

En esa ocasión los resultados fueron así: Rafael Pardo, 372.679 votos, 37,1%; Anibal Gaviria, 221.981 votos 22,1%; Alfonso Gómez, 201.967 votos 20,1%; Cecilia López, 78.299 votos 7,8%; Héctor Hellí Rojas, 50.855 votos, 5,1%, Alfonso López, 50.731 votos, 5,1%; Iván Marulanda, 27.943 votos, 2,3%. En esa ocasión se hizo a la par con las elecciones de Congreso de la República.