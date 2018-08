¿Cómo será la relación de Iván Duque con las Cortes, la Fiscalía y la JEP?

Muchas de las personas que votaron por Iván Duque a la Presidencia de la República lo hicieron en parte añorando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una administración caracterizada por banderas como la seguridad democrática, pero también por la tensa relación entre el Ejecutivo y el poder judicial. Ahora, que el uribismo regresa a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, algunos se preguntan si el nuevo primer mandatario sostendrá unas relaciones armónicas con dicha rama.

El presidente electo tendrá retos importantes a nivel judicial: el primero de ellos será el manejo de las decisiones que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia en el caso de Álvaro Uribe Vélez, investigado por presunto fraude procesal y soborno. Así mismo, se propuso el objetivo de sacar adelante la reforma a la justicia concertada con las Cortes y otros sectores.

Duque también tiene en sus apuntes la promesa a sus electores de hacer mejoras a los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. El tema de la justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo guerrillero cuando estuvo inmerso en el conflicto armado fue un punto central durante su campaña, por lo que deberá actuar de la forma más política posible para evitar choques con una alta corte como lo es el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando se empiecen a conocer los fallos judiciales en contra de los exguerrilleros.

Otra tarea que deberá meditar con detenimiento el nuevo presidente, más adelante, será una terna para Fiscal General de la Nación que permita que la Corte Suprema elija en un tiempo adecuado al reemplazo de Néstor Humberto Martínez, al contrario de lo que ocurrió en el gobierno Uribe, quien debió presentar varias ternas hasta que finalmente la Corte eligió a un candidato de los postulados.

Expertos juristas consultados por COLPRENSA coinciden en que las relaciones del presidente Iván Duque y la Rama Judicial serán más amables que las de su mentor, Álvaro Uribe.

Para José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, la mejor manera de llevar las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial es observando la Constitución y con mucho respeto entre sí, cuestión que considera central.

"La respuesta la da el artículo 113 de la Constitución de 1991, allí se habla de que quienes ejercen el poder público actúan en forma separada, independiente, dentro de una colaboración armónica para conseguir los fines del Estado. Cada órgano debe ejercer sus funciones con total independencia y sobre todo con respeto. Artículo 188 de la Constitución, cuando el presidente de la República se posesiona jura respetar la Constitución y las leyes de la República, así como las decisiones judiciales y los derechos fundamentales de todos los colombianos", dice el exmagistrado.

En cuanto a la reforma a la Justicia, Hernández piensa que es una necesidad, un objetivo que debería alcanzarse en el próximo gobierno. "Creo que la Reforma a la Justicia es muy importante porque en general ha perdido credibilidad. A pesar de que hay excelentes magistrados y jueces, lo cierto es que también ha habido corrupción y falta preparación de algunos magistrados en el terreno jurídico. Pero tiene que ser una reforma razonable, no estoy de acuerdo con acabar con las Cortes y refundirlas en una sola, creo que debe reconsiderarla y se debe pensar en una reforma judicial que sea armónica".

En lo que tiene que ver con la elección de Fiscal, Hernández cree que el tema de las ternas que no se definían en la Corte Suprema es una etapa superada que no debe repetirse en el futuro. "Esos hechos vergonzosos que se presentaron en el pasado, los choques de trenes y las interceptaciones telefónicas no se puede repetir porque le causó mucho daño a las instituciones y la democracia colombiana".

Por su parte, Guillermo Mendoza Diago, quien fue Fiscal General (encargado) de la Nación entre agosto de 2009 y enero de 2011, debido a que los magistrados de aquel entonces en la Corte Suprema no se decidían por alguno de los candidatos ternados por el presidente Uribe Vélez, sostiene que un hecho extraordinario como ese es poco probable que se repita.

"No creo que eso se vuelva a presentar, porque son sucesos históricos muy particulares, con unas causas que pueden ser cuestionables inclusive, muy caracterizadas en ese momento. Además, parece que se está promoviendo la idea de que haya una reforma constitucional mediante la cual el Fiscal General de la Nación sea nombrado directamente por el presidente de la República, como parte de una institución que no tomará decisiones sino solo se dedica a investigar y acusar", opina el exfiscal.

Mendoza Diago también afirma que el presidente electo no entrará en confrontación con la Corte Suprema por el caso de Uribe. "La colaboración armónica dentro de las ramas del poder público se da respetando la independencia y competencia de cada una; los fallos judiciales deben ser acatados y controvertidos única y exclusivamente a través de los recursos legales, no a través de medios externos, como los medios de comunicación, rumores y enfrentamientos personales, esa no es una forma de controvertir decisiones judiciales, sino dentro del marco legal y las facultades que otorgan la Constitución y la ley general penal", explica Mendoza.

Entre tanto, Jaime Arrubla, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia entre 2010 y 2011, cuando las relaciones entre la corporación y el presidente Uribe fueron especialmente tensas, también considera que el presidente Duque tendrá mejores relaciones con las Cortes que su mentor.

"Es de esperarse que sea una relación de respeto institucional, de respeto por la independencia de cada uno de los poderes públicos y colaboración armónica para que se obtengan los fines del Estado colombiano en todos sus órdenes. El presidente electo es un demócrata, tiene una formación jurídica en una excelente universidad colombiana y estoy seguro de que con esas calidades y el bagaje que lo acompaña va a ser posible que se logre ese respeto; es muy importante porque es el jefe del Estado el que tiene que dar ejemplo", señala Arrubla.

En cuanto a la Fiscalía, Arrubla se encuentra entre quienes consideran que debe ser debatida su reubicación dentro del esquema democrático colombiano. "Para evitar que vuelvan a suceder problemas con las ternas, lo mejor es que repensemos en Colombia si es mejor que de una vez asumamos que el fiscal sea designado por el presidente de la República".

Sobre la reforma a la justicia, el exmagistrado Arrubla declara que es fundamental: "sin justicia no hay paz, ni desarrollo, ni progreso. La reforma a la justicia se impone desde hace ya varios años porque hemos visto que las bases que sentó la Constitucional del 91 no fueron lo suficientemente claras para evitar choques de trenes, conflictos de competencias, pero sobre todo para que no se politice la justicia con una participación innecesaria con elecciones de altos funcionarios del Estado".

Por el contrario, Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, manifiesta que una Reforma a la Justicia no debería ser una prioridad para el Estado colombiano, pero considera que si se necesita hacer cambios en la administración de justicia, se debería recurrir a la presentación de proyectos en el Congreso de la República.

"La Rama Judicial se encuentra actualmente de acuerdo con las normas que para ella previó la Constitución de 1991 y las reformas que a esa Constitución se han introducido. Por ejemplo, con respecto a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a la función administrativa que cumple el Consejo Superior, reformas a la Fiscalía y al sistema de carácter penal. Además, está sometida la Administración de Justicia, hay un Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es la ley 1437 de 2012, además de un Código General del Proceso, también aprobado en el 2012, ambas normas apenas están empezando a aplicarse, seis años no son suficientes todavía para juzgar las bondades de una reforma a la justicia", expresa el jurista.

En lo que tiene que ver con las decisiones judiciales que tome la JEP, Alfredo Beltrán resalta que el presidente electo no debe olvidar que son magistrados de la República, respetar sus decisiones y que ellos también deben tener presente que deben regirse mediante lo que les permite la Constitución y las leyes actuales.

"Mientras se encuentren vigentes las normas constitucionales que crearon la JEP, mientras se encuentre además vigente la ley de procedimiento, ellos tendrán esos parámetros de orden jurídico dentro de los cuales van a actuar. Así lo ha declarado la presidente de la JEP (magistrada Patricia Linares) y eso es lo que corresponde en el Estado de derecho. Por eso el presidente electo ha dicho que podría hacer unas reformas. Mientras esas no se hagan, ese es un asunto de carácter puramente político que no marca el derrotero de los magistrados de la JEP", opina Beltrán.

Entre tanto, el abogado Iván Acuña, quien se ha desempeñado como conjuez en el Consejo de Estado, asegura que las relaciones que tendrá Duque con la Rama Judicial serán mucho más relajadas que las que sostuvo Uribe. En cambio, cree que la relación Legislativo – Judicial sí será muy compleja.

"Va a haber debates en el Congreso, eso no depende en sí del presidente, pero creo que la punta de lanza de los debates contra las decisiones judiciales no va a ser tanto del presidente como del Congreso. Creo que esos debates van a estar en manos de la bancada de Gobierno, pero diría también que sus congresistas van a tratar de interferir en las decisiones de las altas cortes, hay muchas decisiones que están pendientes por tomarse que no van a ser de su agrado y estoy casi seguro de que eso va a crear debates. A diferencia de lo que sucedió en el Gobierno de Uribe, cuando el presidente llevaba la vocería contra las decisiones judiciales y todo lo que pasó alrededor, yo creo que ahora esa vocería estará en manos de la bancada mayoritaria del Congreso", considera Acuña.

Por otra parte, el abogado agrega que para Duque será complejo sacar adelante una reforma a la justicia ante las críticas por posibles favorecimientos que pueda levantar una iniciativa de tal importancia.

"Es difícil, porque cualquier reforma que se haga con el propósito de modificar las cortes, por una parte, o de quitarles algunas competencias, creo que eso será mal visto por la opinión pública. El presidente entra con un estado de debilidad por todo lo que está ocurriendo antes de su posesión, le va a quedar muy difícil presentar una reforma a la justicia que la gente vea con el interés sano. Algunos lo verán como cambios con el objetivo de beneficiar a algunos particulares", concluye.