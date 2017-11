Con 32 artículos aprobados en bloque, Cámara inicia votación de la Jep

La Cámara de Representantes inició este miércoles la discusión y aprobación del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), donde se votaron 32 artículos en bloque, que no tenían ninguna proposición. La plenaria está citada a las 10:00 de la mañana de este jueves y se espera que continúe la votación de los 131 artículos que restan.

Según el ministro del Interior, Guillermo Rivera, la votación avanza a buen ritmo y clarificó que se creó durante el debate una subcomisión que analizará las proposiciones que se le presentaron al proyecto, para que ese informe se convierta en la hoja de ruta de la discusión.

“Hoy se votaron artículos sobre los principios generales de la JEP, los que definen los órganos de esa justicia y aquellos que no generan controversia. Mañana vamos a presentar el informe con la subcomisión y vamos a votar individualmente los artículos controversiales, como los de participación en política y las competencias de la JEP en el régimen de selección para los crímenes más graves”.

Sostuvo que el Gobierno sigue trabajando para que el 30 de noviembre se logre aprobar el proyecto de Justicia Especial para la Paz.

“Nosotros estamos trabajando con la perspectiva de que este proyecto se apruebe antes de finalizar el Fast Track. Si lo logramos aprobar la próxima semana solo bastaría la conciliación para que pase a su análisis en la Corte Constitucional” dijo Rivera.

El ministro señaló que “la reforma política se abordará el lunes y en la próxima semana se votará la conciliación de las circunscripciones especiales de paz. Si sacamos estos proyectos adelante el Gobierno se sentirá satisfecho y haremos una evaluación de aquellos proyectos que eventualmente no sean tramitados para saber cuál va a ser el un tratamiento a ellos”.

Con respecto a las preocupaciones expresadas por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el jefe de la cartera política aseguró que esos tres artículos se votarán de manera individual y no entrarán en el análisis de la subcomisión.

Cabe recordar que Martínez radicó una carta en la plenaria de la Cámara, donde dio a conocer algunos reparos finales frente al proyecto. Entre ellos aseguró que los desmovilizados no pueden cometer nuevos delitos, que no puede haber impunidad para grandes crímenes y que las listas de guerrilleros debieron haber sido cerradas el pasado 15 de agosto.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, aseguró que le dará tiempo a las discusiones importantes mientras que los artículos que solo tienen el ánimo de dilatar serán discutidos rápidamente.

“A lo importante le daré todo el tiempo, para eso no habrá pupitrazo, quienes quieran intervenir tendrán el uso de la palabra porque este texto no puede salir mal. Las proposiciones que no versen sobre temas de fondo podrán votarse en bloques, dependiendo de su contenido; las proposiciones que tengan que ver más sobre la libertad de los colombianos, la verdad, la reparación y la justicia, serán discutidas con calma y sosiego, la bagatela la discutiremos rápidamente”.

El representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, criticó la posición de Cambio Radical, pues dijo que ese partido y el Partido Conservador “dicen una cosa ante los medios y hacen otra cosa ante el país, ahí están arrodillados votando toda la JEP, esto no es convenientes para el país. Con esta iniciativa se le va a dar plena impunidad a las FARC, aquí no se van a reconocer los derechos de los menores que han sido violados por los jefes del cartel de las FARC, a futuro el país debe reorientar estos acuerdos”.

Por otro lado, el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, aseguró que ve con buenos ojos como avanza la discusión del proyecto “creo que hay una mayoría importante de miembros de la cámara que están respaldando este proyecto y que le están cumpliendo a las víctimas que son el centro de gravedad de este proceso”.

EL RETIRO DE VOCES DE PAZ DE LA DISCUSIÓN

Los representantes de Voces de Paz sentaron su voz de protesta frente al fallo de la Corte Constitucional y frente al avance del proyecto levantándose de la discusión, según dijo Jairo Rivera, “había que sentar un precedente sobre lo que implica para el país y sobre lo que implican las más de 300 proposiciones para sabotear el debate. Aquí están discutiendo en función de una JEP para las FARC y todos los criterios son en función de las FARC pero la JEP no es para las FARC, si así fuera solo sería necesaria una ley de amnistía, queremos cerrar la página de la guerra”.

El Alto Comisionado respondió a las acusaciones diciendo que es una actitud lamentable. Sin embargo, espera que “analicen con mesura y sosiego el fallo de la Corte, lo que les permitirá entender que la JEP va a salir fortalecida del Congreso, que el fallo de la corte mantuvo incólume el acuerdo, la elegibilidad política, una justicia especial para cerrar este conflicto y dejó abierta la puerta para que servidores del estado y terceros comparezcan a la justicia priorizando sus investigaciones en la justicia ordinaria”.