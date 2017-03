Con 57 familias inicia el trasteo hacia Gramalote

Luego de seis años y dos meses de que un deslizamiento destruyera el municipio de Gramalote, Norte de Santander, hoy se iniciará el trasteo masivo hacia el nuevo casco urbano, ubicado a unos 20 minutos del antiguo municipio.

El Fondo Adaptación acompañó a las 6:30 de la mañana una caravana del retorno de las primeras 57 familias que este fin de semana ya podrán quedarse y dormir en su nueva casa.

“Están dadas las condiciones para que las familias que ya recibieron las llaves de su casa puedan hacer el trasteo al nuevo casco urbano de Gramalote”, así lo confirmó el gerente del Fondo Adaptación, Iván Mustafá, quien explicó que paralelo al avance de las obras se ha prestado todo el apoyo requerido a la Alcaldía para que inicie la operación de los servicios públicos.

Recordó que la entrega de llaves se está haciendo desde la última semana de febrero. Desde entonces se asignaron las viviendas y se realizó una revisión respectiva con cada una de las familias. Mustafá destacó que este proceso se hizo con el acompañamiento del Fondo y la interventoría.

“Es una entrega progresiva que se hace una vez el Fondo ha verificado las condiciones de habitabilidad de cada una de las viviendas”, aseguró. Además, dijo, están garantizados los servicios públicos. Se espera que la Alcaldía se instale pronto en el municipio, ya que según advirtió Mustafá, desde el pasado 6 de febrero se entregó el Centro Administrativo Municipal (CAM) totalmente dotado, donde además de la alcaldía deben empezar a funcionar el Concejo, la Personería, la Registraduría, la Notaría y el Juzgado.

Retorno

Aunque en general hay buen ambiente para el retorno y las familias están preparando alimentos para compartir este fin de semana con los vecinos, esperan que la Alcaldía los acompañe, una vez ya estén en el municipio.

Liliana Yáñez, líder gramalotera, indicó que hay un buen ambiente, pero que esperan que la Alcaldía también comenzara a funcionar.

“El alcalde nos ha dicho que solo volverá al municipio cuando estén las vías terminadas y todos los habitantes ya estén en el nuevo Gramalote, nosotros queríamos que ya la Alcaldía funcionara, es muy importante”, dijo la líder. Agregó que lastimosamente no hay mucho respaldo de las autoridades locales para el trasteo. “Ya el Fondo hizo su trabajo, ahora necesitamos es tener una Alcaldía que funcione. Yo he estado triste porque que el CAM funcionara y eso no va a pasar”.

En la actualidad, la Alcaldía funciona en una vereda cercana, en un lote que donó la Cruz Roja.