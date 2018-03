Con contundente discurso, Petro arrancó campaña presidencial

De lado dejó este domingo el candidato presidencial de la extrema izquierda, Gustavo Petro, la propuesta de algunos sectores -incluyendo el presidente Juan Manuel Santos-de hacer una campaña sin agravios, cuando precisamente retomó su actividad proselitista en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Petro, quien tenía previsto iniciar la manifestación a las dos, lo hizo sobre las cuatro cuando caía una fuerte lluvia. Antes de presentar sus propuestas a los electores, el candidato presidencial dedicó su discurso a los calificativos ofensivos a sus contrincantes y dirigentes públicos. De Álvaro Uribe, el expresidente y jefe del Centro Democrático, se refirió así “el titiritero tiene un títere... ¿Qué tipo de Presidente será Iván Duque? ¿Un títere?”.

El candidato de la extrema izquierda hoy se comprometió a la libertad de prensa. “Nos quieran o no nos quieran, en la Colombia Humana no se cerrara ningún medio de comunicación. Uribe se propone cerrar medios no afines, sí Duque gana la Presidencia”, declaró Petro.

En Soacha, parque principal. En breve transmisión en directo por https://t.co/S1PMMX9qZt en mi página. pic.twitter.com/Hh6gycwMPG — Gustavo Petro (@petrogustavo) 18 de marzo de 2018

También cuestionó al candidato Germán Vargas Lleras, de quien dijo, “Vargas Lleras dice que se deberían llevar a los niños de 12 años a las cárceles, ya nos parecemos a la sociedad norteamericana que tiene dos millones de personas en la cárcel. A la cárcel van los pobres y los jóvenes. Están equivocados, o peor, le dicen mentiras a la sociedad”.

Frente al tema de la seguridad, uno de los principales que aqueja a la ciudad en donde estuvo, se linitó a decir que “la mejor política de seguridad es cuidar integralmente al bebé y permitirle a la juventud el acceso a salud, educación y arte".

Petro cuestionó además que "las sociedades de castas y linajes hereditarios, feudales, convierten a cada cerebro humano en simplemente una materia similar a la basura, excluidos... ni la cocaína, ni el petróleo ni el carbón, son productos del saber humano. El carbón es más peligroso que la cocaína pues produce el cambio climático".

Declaró que ese municipio ha estado segregado socialmente por los gobierno nacionales y los de Bogotá, aúnque no se refirió al suyo. Sin decir de qué manera lo hará, el candidato presidencial de la extrema izquierda se comprometió a crear más universidades públicas y sedes del Sena gratis allí.