Con bloqueo a Farc, aprueban ley que les ubica en las comisiones del Congreso

Superada la polémica del reglamento de funcionamiento de la JEP, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes le dieron vía libre, en la madrugada del jueves, a la ley que amplia el número de miembros en las comisiones constitucionales, esto por la llegada desde el 20 de julio próximo de las FARC como partido político.

En los acuerdos de paz se pactó que las FARC llegarán al Congreso de la República de forma directa por dos periodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026, con cinco senadores y cinco representantes, esto sin importar si en las urnas alcanzaban el umbral requerido.

Por esa razón se tramitó la ley, la cual se discutió en las últimas horas de estas sesiones y en la cual se determinaron algunos bloqueos para que ese partido pueda actuar en el Legislativo.

El primer bloqueo se dio por petición del uribismo, que por intermedio de la senadora Paloma Valencia, pidió que las FARC no puedan estar con representación en la Comisión Segunda, que se encarga de estudiar los temas de seguridad y relaciones internacionales.

La posibilidad de conocer información clasificada del Estado, como también que fueran ponentes de los ascensos de los militares, fueron algunas de las razones que se impusieron para aprobar esta propuesta del uribismo.

El senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, explicó que en esta ley no se le otorgan a las FARC los cupos directamente en las comisiones, sino que se amplía es el número de miembro en algunas.

En tal sentido, explicó Barreras, desde julio se abrirán dos cupos más en la Comisión Primera, la cual estudia los asuntos constitucionales; la Comisión Tercera, que es la de asuntos económicos (también dos) y la Comisión Quinta (uno cupo), que estudia los temas ambientales y energéticos.

Las FARC para llegar a cualquiera de las células constitucionales (menos la segunda), deberá competir a través del voto que se hace por el sistema de cuociente entre todas las bancadas.

En otras palabras, se hace muy difícil que un vocero de las FARC pueda estar en la Comisión Primera, así alcancen una coalición, mientras es casi segura su ubicación en las células tercera y cuarta (económicas), sexta (comunicaciones), y séptima (educación y salud).

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que esa decisión del Congreso es inconstitucional. "Es contraria a la Constitución... no se puede decirles que a una determinada comisión no pueden integrarla. No puede haber congresistas de primera, segunda o tercera categoría, todos son iguales", señaló. La ley pasó a la sanción del presidente Juan Manuel Santos.