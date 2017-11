Con coaliciones y transfuguismo aprueban la reforma política

La Comisión Primera del Senado aprobó este jueves, en tercer debate, el acto legislativo de la reforma política, la cual duró más de cuatro meses en todo su trámite en la Cámara de Representantes.

La reforma, tal y como pasó a la plenaria del Senado, plantea que para las elecciones de Congreso de la República, Senado y Cámara, que se cumplirán el 11 de marzo del 2018, todos los partidos, sin importar si son grandes o pequeños, podrán concretar coaliciones entre ellos.

El presidente de la Comisión, Rosvelt Rodríguez, sostuvo que “se aprobó la posibilidad de que una vez los partidos tomen la decisión de coalicionarse para presentar listas al Congreso, pueda un congresista que no esté de acuerdo emigrar hacia otro partido”.

Ese precisamente fue uno de los temas más novedosos, porque se aprobó un mecanismo particular del transfuguismo, el cual tradicionalmente se aprobaba con el fin de que el congresista se retire de un partido a otro por conveniencia política, pero ahora se habla que se irá a otra colectividad por razones ideológicas.

A su turno, la senadora Claudia López manifestó que la reforma es clara en decir que quien no esté de acuerdo en que se haga una coalición entre su partido con otro, puede irse a otro, sin que esto signifique que esté en doble militancia.

“Esto no es el oportunismo político por quien me ofrece más o me da el aval, sino que haya una recomposición de partidos en función de coaliciones y sólo sí cuando un partido conforma una coalición que no la comparten todos los miembros del partido, esa persona puede migrar a otra coalición sin estar en doble militancia”, declaró López.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, al destacar la forma como se aprobó la norma en esa comisión, indicó que “la reforma estaba más viva que nunca y le conviene al país, celebro que la Comisión haya actuado diligentemente y estamos a un debate de entregarle al país una reforma al sistema electoral, que introduce modificaciones importantes que van a hacer más serio el ejercicio de la política y más transparente, como también apertura a más expresiones de la política colombiana”.