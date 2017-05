Con discusión jurídica y moral se debate referendo de la adopción

En una discusión que se ha fundamentado en principios constitucionales, religiosos y hasta morales, avanza la discusión en la Comisión Primera de la Cámara del proyecto de ley de referendo que prohíbe la adopción a parejas del mismo sexo y los solteros.

El ponente del proyecto, Miguel Angel Pinto, manifestó que la decisión debe estar fundamentada en el pueblo colombiano, quien es el que tiene que determinar si acepta o no la propuesta.

La posición más contundente de pedir la negación del proyecto lo hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien expuso en primer término que la decisión la debe tomar inicialmente el Congreso y no dejarla a los colombianos como lo propuso el ponente.

De la misma forma sostuvo que este referendo es una clara violación a la igualdad de derechos que tienen las parejas del mismo, como también los solteros. “Este referendo es inconstitucional y es inconveniente, en un mecanismo de mayorías donde no podemos atropellar los derechos de las minorías, no podemos negar los derechos de los niños a ser adoptados. Este referendo atenta no solo derechos de los niños, sino de los derechos de las minorías”.

A su turno, el líder promotor del referendo, Carlos Alonso Lucio, esposo de la senadora Viviane Morales, quien fue una de las autoras del proyecto de ley, en primer lugar acusó a los medios de comunicación de estar desinformando sobre el alcance del mismo.

“El circo romano que han formado los medios y en eso nos quieren meter”, declaró Lucio, quien aclaró que no es nada discriminatorio el referendo, por cuanto el derecho a la adopción no existe, y si así fuere debería ser exigible por los colombianos.

“Lo que sí existe es que la adopción es un mecanismo de protección de los niños a tener una familia es distinto”, sostuvo tras cuestionar al gobierno que sí pudo someter la paz a un plebiscito, pero que la petición de los 2,3 millones sino no lo pueden hacer.

Desde el uribismo no se perdió la oportunidad para relacionar el tema del referendo de la adopción con las FARC. El vocero del Centro Democrático, Santiago Valencia, sostuvo que no tiene sentido que el Ministerio de Hacienda diga que no tiene el dinero para ese mecanismo de participación, pero sí para financiar a las FARC. Anunció que esa colectividad sí daba su aval al proyecto.

En el debate hubo un punto de identidad en la mayoría de los expositores, la postura de la Corte Constitucional, de la cual aseguraron fue la que ordenó este cambio a una legislación que venía funcionando bien, como lo señaló el representante de la U, Carlos Edward Osorio.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Angélica Lozano, sostuvo que “si un hijo de gay es gay, no hay que tenerle miedo, somos igual de trabajadores que ustedes, hay que perder los prejuicios. Los homosexuales somos hijos de parejas heterosexuales como ustedes. Este proyecto es una cosa nueva, sería la única constitución del mundo que tendría la palabra heterosexual, ni siquiera en Chechenia en donde matan homosexuales”.

*LAS PRIMERAS POSTURAS*

El debate comenzó sobre las 10:00 de la mañana con la intervención de los ministerios y de la Procuraduría y la Defensoría. La delegada de la Defensoría, Paula Robledo, quien recordó que es madre adoptante, sostuvo que este proyecto genera iniquidad y se aparta de lo que expresa la Constitución Nacional.

En el mismo sentido se pronunció la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la delegada Angela Téllez, quien igualmente expresó que para el Ministerio Público la suerte del proyecto es su archivo.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien se soportó en diversos estudios científicos, consideró que sería inconveniente aprobar este proyecto y es mejor mantener la adopción como se encuentra en la actualidad.

Desde el Ministerio de Hacienda, la viceministra Ximena Cadena, manifestó que el costo posible de ese referendo es de 280 mil millones de pesos, con valores calculados a los costos del año pasado, pero ese presupuesto no se tiene.